Βρετανία: Ποιοι μπορεί να διαδεχθούν τον Κιρ Στάρμερ – Τα επικρατέστερα ονόματα για την ηγεσία των Εργατικών

Σε πολιτική αναταραχή βρίσκεται η Βρετανία με ευθεία αμφισβήτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ογδόντα βουλευτές των Εργατικών ζητούν την παραίτησή του και την έναρξη διαδικασίας για την εκλογή νέου ηγέτη, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει και την πρωθυπουργία.

Η υπόθεση του Πίτερ Μάντσελσον, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, τον οποίο διόρισε ο Κιρ Στάρμερ αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, είχε ήδη προκαλέσει τεράστιους τριγμούς στην κυβέρνηση των Εργατικών. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα ήρθε να προστεθεί η συντριπτική ήττα που υπέστη το Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας στη Βρετανία.

Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ – που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο – διεμήνυσε σήμερα (12.05.2026) προς κάθε κατεύθυνση οτι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, σε ένα ισχυρό μήνυμα προς τους επικριτές του που ζητούν να εγκαταλείψει άμεσα τη Ντάουνιγκ Στριτ. Με τους «αντάρτες» των Εργατικών να καλούν τον Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Παρότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για τη διαδοχή, αρκετά ονόματα προβάλλονται ως πιθανές επιλογές:

Wes Streeting

Ο υπουργός Υγείας, 43 ετών, θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς επικοινωνιακά πολιτικούς της κυβέρνησης. Έχει αναλάβει τον δύσκολο τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Αν και είχε ακουστεί έντονα ως πιθανός αντίπαλος του Στάρμερ, ο ίδιος έχει διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε φιλοδοξία αμφισβήτησης της ηγεσίας.



Angela Rayner

Πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός, με ισχυρή παρουσία στην αριστερή πτέρυγα του κόμματος, η Rayner έχει έντονο πολιτικό προφίλ και προσωπική ιστορία που συγκινεί ψηφοφόρους.

Ωστόσο, το πολιτικό της μέλλον επηρεάστηκε από την παραίτησή της πέρυσι, λόγω φορολογικών παρατυπιών, ενώ αναμένει ακόμη το πόρισμα σχετικής έρευνας.

Andy Burnham

Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ και πρώην υπουργός θεωρείται διαχρονικά πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας. Ωστόσο, η προοπτική του επλήγη όταν το κόμμα δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει βουλευτική έδρα σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή.

Οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στη Βουλή μέσω νέας εκλογικής αναμέτρησης.

Ed Miliband

Πρώην ηγέτης των Εργατικών, με εμπειρία και σημαντικό κυβερνητικό ρόλο σήμερα ως υπουργός Ενέργειας. Αν και έχει υποβαθμίσει δημόσια το ενδεχόμενο επιστροφής στην ηγεσία, παραμένει από τα πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος.



Shabana Mahmood

Η υπουργός Εσωτερικών έχει κερδίσει έδαφος στο εσωτερικό του κόμματος, ιδιαίτερα στις πιο συντηρητικές πτέρυγες, λόγω της σκληρής στάσης της σε ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας.

Θεωρείται ανερχόμενη πολιτική δύναμη με αυξανόμενη επιρροή.

Δύο παραιτήσεις υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ

Η υφυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μιάτα Φανμπουλέχ υπέβαλε την παραίτησή της για να ωθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία. Ομως ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «θέλει να συνεχίσει να κυβερνά». Είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής κυβέρνησης που παραιτείται στην παρούσα κυβερνητική κρίση.

«Σας παρακαλώ να πράξετε ό,τι απαιτείται για την χώρα και για το κόμμα και να ορίσετε χρονοδιάγραμμα για μία συντεταγμένη μετάβαση ώστε μία νέα ομάδα να μπορέσει να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουμε υποσχεθεί για την χώρα», δηλώνει στην επιστολή παραίτησής της που αναρτήθηκε στο Χ η Μιάτα Φανμπουλέχ.

Λίγη ώρα αργότερα, η υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών Τζες Φίλιπς παραιτήθηκε από την βρετανική κυβέρνηση διαμαρτυρόμενη για την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.