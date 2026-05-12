Ο πόλεμος στο Ιράν «σβήνει τα χρώματα» από τα σνακς – Ασπρόμαυρες συσκευασίες λόγω έλλειψης μελανιού

Η γνωστή εταιρεία σνακ Calbee ανακοίνωσε ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα καταστήματα νέες συσκευασίες για 14 προϊόντα της, μεταξύ των οποίων πατατάκια και κράκερ γαρίδας
Πατατάκια στα σούπερ μάρκετ της Ιαπωνίας / Imaginechina via AP Images
Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν φτάνουν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιαπωνία και «χτυπούν» ακόμα και τα σνακς. Η γνωστή εταιρεία σνακ Calbee ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει προσωρινά ασπρόμαυρες συσκευασίες για ορισμένα από τα δημοφιλέστερα προϊόντα της, λόγω ελλείψεων στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μελανιού.

Η ιαπωνική εταιρεία γνωστοποίησε ότι από τις 25 Μαΐου θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα καταστήματα νέες συσκευασίες για 14 προϊόντα της, μεταξύ των οποίων πατατάκια και κράκερ γαρίδας. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα από την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η αλλαγή στον σχεδιασμό των συσκευασιών αποτελεί απάντηση στην «αστάθεια στον εφοδιασμό πρώτων υλών εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή». Όπως σημείωσε η εταιρεία, το μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή κίνηση των προϊόντων της στην αγορά.

Σύμφωνα με το BBC η κρίση έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τη νάφθα, υποπροϊόν της διύλισης πετρελαίου που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή μελανιών και πλαστικών. Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές της νάφθας στην Ασία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ιαπωνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ήδη από τον Απρίλιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είχε ανακοινώσει ότι η χώρα επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές προμήθειας νάφθας, στρεφόμενη περισσότερο προς αγορές εκτός Μέσης Ανατολής, όπως οι ΗΠΑ.

Οι επιπτώσεις της κρίσης δεν περιορίζονται μόνο στη βιομηχανία τροφίμων. Στις αρχές Μαΐου, η ιαπωνική Mizkan ανέστειλε την πώληση ορισμένων προϊόντων της και αύξησε τις τιμές σε άλλα λόγω έλλειψης δοχείων πολυστερίνης, ενώ αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota και η Hyundai προειδοποίησαν ότι η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και η πτώση των πωλήσεων έχουν επηρεάσει ήδη τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

