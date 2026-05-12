Κόσμος

Απειλές Ιράν σε ΗΠΑ: Αν μας επιτεθούν ξανά, θα αυξήσουμε στο 90% τον εμπλουτισμό ουρανίου

Ο εμπλουτισμός του ουρανίου σε επίπεδο 90% επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου
Σημαία με τους ηγέτες του Ιράν
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε νέες απειλές κατά των ΗΠΑ προχώρησε το Ιράν με τα πυρηνικά να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή την ώρα που η εκεχειρία των δύο χωρών βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκοινί.  

Εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάκτυλο στην σκανδάλη, αλλά παραμένει επικεντρωμένη στην προοπτική μίας βιώσιμης ειρήνης και σε μία διπλωματική προσπάθεια που θα έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα των πλευρών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης Φατμέ Μοχατζερανί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SNN στέλνοντας μήνυμα στις ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα όμως, υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι, εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση, έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει μέχρι το επίπεδο του 90% το ήδη υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του.

«Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να είναι εμπλουτισμός στο 90%. Αυτό θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο», προειδοποίησε ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της επιτροπής εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου μέσω του Χ.

Ο εμπλουτισμός του ουρανίου σε επίπεδο 90% επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες (11.05.2026) ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης.

Το περασμένο Ιούνιο ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις του πολέμου των 12 ημερών, γεγονός που υποτίθεται ότι περιόρισε δραστικά τις ικανότητες του Ιράν στον εμπλουτισμό του ουρανίου.

Η τύχη των 400 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε επίπεδο 60%, το οποίο απέχει ένα τεχνικό στάδιο από τον εμπλουτισμό σε επίπεδο 90%, παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν θα επηρεασθεί σοβαρά παρά μόνο αν το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου απομακρυνθεί και καταστραφεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
105
82
68
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Έξι πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης και 80 βουλευτές ζητούν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί
Την είδηση μεταδίδει η Telegraph επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο - Παραιτήθηκε η υπουργός Αποκέντρωσης, Θρησκευμάτων και Κοινοτήτων, Μιάτα Φανμπουλέ
Ο Κιρ Στάρμερ
CNΝ για Ursa Major: Το ρωσικό πλοίο, που βυθίστηκε ανοιχτά της Ισπανίας, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Tο ρωσικό φορτηγό πλοίο, εικάζεται ότι μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, βυθίστηκε έπειτα από μια σειρά εκρήξεων κάτω από ανεξήγητες συνθήκες περίπου 60 μίλια ανοικτά των ισπανικών ακτών.
Το πλοίο Ursa Major
Η «νοσηρή εμμονή» του Τζέι ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα ενώ ήταν με άλλη γυναίκα: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για πάντα»
Οι αποκαλύψεις για τη σύζυγό του και όσα διηγείται στα απομνημονεύματα του με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith», που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 16 Ιουνίου 2026
Ο Τζέι Ντι Βανς με τη γυναίκα του Ούσα
Newsit logo
Newsit logo