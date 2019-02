Αγία Πετρούπολη: Κατάρρευση κτιρίου χωρίς θύματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι πρώτες πληροφορίες από τα ρωσικά πρακτορεία έκαναν λόγο για εγκλωβισμένους ωστόσο όπως μεταδίδει το μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. οι ρωσικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μετά την κατάρρευση ενώ σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου ITMO, δεν υπάρχουν ούτε εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον 81 φοιτητές απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών της Ρωσίας. Η επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου συνεχίζεται.

A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y

— Alec Luhn (@ASLuhn) 16 Φεβρουαρίου 2019