Νεπάλ: Σκιές πάνω από τον απολογισμό της φονικής πλημμύρας – Καταγγελίες ότι η Κίνα «κρύβει» νεκρούς

Την ώρα που η φονική πλημμύρα στο Νεπάλ έχει αφήσει πίσω της πάνω από 1.000 νεκρούς και πάνω από 4.000 αγνοούμενους με τους διασώστες να συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες, θιβετιανοί στην εξορία αμφισβητούν τους επίσημους απολογισμούς των αρχών της Κίνας.

Θιβετιανοί που ζουν στην εξορία και οργανώσεις υπέρ του θιβετιανού σκοπού κατηγορούν την Κίνα ότι υποβαθμίζει τις επιπτώσεις της φονικής κατολίσθησης και πλημμύρας που σημειώθηκε στα σύνορα της χώρας με το Νεπάλ ανακοινώνοντας μικρότερο αριθμό θυμάτων από τον πραγματικό, κάτι που το Πεκίνο απορρίπτει ως «κακόβουλη εκστρατεία δυσφήμησης».

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Οι κινεζικές αρχές επιβάλλουν περιορισμούς στους ξένους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Θιβέτ και ελέγχουν στενά τις πηγές της πληροφόρησης. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έχουν ανακοινώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 546 αγνοούνται μετά την κατολίσθηση, με το υπουργείο Εξωτερικών να διαβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες για την καταστροφή μεταδίδονται «με ανοικτό, διαφανή και γρήγορο» τρόπο.

Tο επίσημο πρακτορείο Xinhua μετέδωσε σήμερα ότι διασώστες αναζητούν επιζώντες και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV έδειξε εικόνες από εκσκαφείς να καθαρίζουν σωρούς από συντρίμμια από την όχθη ενός φουσκωμένου ποταμού.

Στο μεταξύ οι αρχές της Κίνας επέβαλαν κυρώσεις σε 10 πρόσωπα που κατηγορούνται ότι διέσπειραν μέσω του διαδικτύου ψευδείς πληροφορίες για την καταστροφική κατολίσθηση, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών και των αγνοούμενων, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αστυνομία. Όμως και οι Θιβετιανοί που ζουν στην εξορία αμφισβητούν τους επίσημους απολογισμούς.

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Το Tibet Radio, με έδρα την Ινδία, μετέδωσε ότι έχει συγκεντρώσει πληροφορίες που κάνουν λόγο για περίπου 25 νεκρούς στο Θιβέτ.

Οι Θιβετιανοί που ζουν στην Ινδία και είναι σε επαφή με μέλη της οικογένειάς τους στην πληγείσα περιοχή της Γκιρόνγκ επεσήμαναν ότι πέντε χωριά έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Ζήτησαν να μην κατονομαστούν φοβούμενοι για την ασφάλεια των συγγενών τους και δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιηθεί κηδείες, εκτιμώντας σε τουλάχιστον 24 τους νεκρούς.

Η Τένσο Γκιάτσο, αξιωματούχος της μη κυβερνητικής οργάνωσης International Campaign for Tibet, ζήτησε από την Κίνα να δώσει στη δημοσιότητα «ολοκληρωμένες και επαληθεύσιμες πληροφορίες για τις ζημιές και τα θύματα».

Η ΜΚΟ επεσήμανε ότι πηγές της στο Θιβέτ αναφέρουν «πολύ πιο υψηλό» ανθρώπινο απολογισμό και ότι τουλάχιστον τέσσερα χωριά έχουν πληγεί ιδιαίτερα, με «περισσότερα από 300 σπίτια να έχουν καταστραφεί και μεγάλο αριθμό των κατοίκων να εξακολουθούν να αγνοούνται».