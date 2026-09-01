Γερμανία: Εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

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Η «Märkische Allgemeine» ανέφερε ότι πιθανός στόχος της ενέργειας ήταν να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης μέσω πλήγματος στις υποδομές που συνδέονται με το κοντινό λιγνιτικό εργοστάσιο. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, πάντως, δεν σημειώθηκε μπλακ άουτ.

Εκπρόσωπος της Leag, της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.