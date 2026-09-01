Κόσμος

Στενά του Ορμούζ: Δύο υπερδεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα – Μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία

Τα δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα από τον τερματικό σταθμό Τζουάιμα
Στενά του Ορμούζ
Photo / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο «κόκκινο» παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με δύο υπερδεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο, που χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα σε διάστημα λίγων λεπτών το ένα από το άλλο ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα (31.08.2026), σύμφωνα με τις εταιρείες πληροφοριών και παρακολούθησης πλοίων Marisks και Kpler.
«Τα σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά καταδεικνύουν την περαιτέρω κλιμάκωση του απειλητικού περιβάλλοντος στον διάδρομο του Ομάν», επεσήμανε η Marisks.

Τα δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα από τον τερματικό σταθμό Τζουάιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler. Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO είχε ανακοινώσει ότι πετρελαιοφόρο έγινε στόχος τριών βλημάτων στο ίδιο σημείο στα Στενά του Ορμούζ. Φαίνεται ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Το υπερδεξαμενόπλοιο Sidr με σημαία Σαουδικής Αραβίας επλήγη από βλήματα την ώρα που βρισκόταν 16,6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν στις 19:52 (GMT, 22:52 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Marisks.

Λίγα λεπτά αργότερα το VLCC Senegal Prosperity με σημαία Λιβερίας έγινε στόχος τριών άγνωστων βλημάτων, περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χασάμπ, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές.

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (01.08.2026) ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο αναγκάστηκε να σταματήσει τον πλου του την ώρα που διέσχιζε τον νότιο διάδρομο του Στενού του Ορμούζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
134
133
122
118
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo