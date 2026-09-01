Μέγκαν Μαρκλ: 9 υπνοδωμάτια και κινηματογραφικό στούντιο ζητά για το νέο της σπίτι στη Βρετανία

Αποφασισμένη να μην αφήσει πίσω της την πολυτέλεια φαίνεται πως είναι η Μέγκαν Μαρκλ τώρα που επέστρεψε στη Βρετανία μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ – 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ και πάλαι ποτέ ηθοποιός επέστρεψε στη Βρετανία με λίστα εξωφρενικών απαιτήσεων για το νέο οικογενειακό σπίτι στην αγγλική εξοχή. Και ο αριθμός – κλειδί είναι το 9!

Τόσα ακριβώς υπνοδωμάτια ονειρεύεται η Μέγκαν Μαρκλ για τη νέα κατοικία της οικογένειας, σύμφωνα με τη Daily Mail – όσα δηλαδή διαθέτει και η έπαυλη των περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων που διατηρούν με τον πρίγκιπα Χάρι στο Μοντεσίτο στην Καλιφόρνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν έφτασαν αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία μαζί με τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, με ιδιωτικό αεροσκάφος και στη συνέχεια αναχώρησαν με αυτοκινητοπομπή μαύρων SUV.

Μέχρι να βρουν το νέο τους σπίτι, η οικογένεια φιλοξενείται – για άγνωστο χρονικό διάστημα – σε δεύτερη κατοικία ενός εύπορου φίλου τους, στην περιοχή των Cotswolds, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση του ιδανικού ακινήτου. Και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για αναζήτηση με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές.

REUTERS/Toby Melville

Εννέα υπνοδωμάτια και κινηματογραφικό στούντιο

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να θέλει εννέα υπνοδωμάτια και ένα κινηματογραφικό στούντιο, ενώ ο Χάρι έχει τη δική του βασική απαίτηση: «πάρα πολύ, γη» και, κυρίως, να μην υπάρχουν δημόσια μονοπάτια που να διασχίζουν την ιδιοκτησία. Η ιδιωτικότητα φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του ζευγαριού, το οποίο έχει επανειλημμένα μιλήσει για την ανάγκη να προστατεύσει την προσωπική του ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προηγούμενες πληροφορίες ότι το ζευγάρι είχε ήδη καταλήξει σε ένα ακίνητο αξίας περίπου 16,2 εκατ. δολαρίων, τρεις διαφορετικές πηγές υποστηρίζουν στη Daily Mail ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί καμία συμφωνία.

Το οικονομικό σκέλος, πάντως, δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο. Οι Σάσεξ φέρονται να διαθέτουν ένα «τεράστιο budget» για την αγορά, παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες τους στο Χόλιγουντ έχουν περιοριστεί και οι μεγάλες συμφωνίες παραγωγής έχουν μειωθεί.

Τρία σπίτια για τους Σάσεξ

Οι φίλοι του ζευγαριού υποστηρίζουν πάντως ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πουληθεί η έπαυλη στο Μοντεσίτο.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον αποκτήσουν και το νέο τους σπίτι στη Βρετανία, Χάρι και Μέγκαν θα μπορούσαν να διαθέτουν τρία ακίνητα: την έπαυλη στην Καλιφόρνια, την εξοχική κατοικία τους στην Πορτογαλία, αξίας περίπου 8,5 εκατ. δολαρίων, και το νέο μεγάλο σπίτι που αναζητούν στα ιστορικά Cotswolds.

REUTERS / Hannah McKay

Το ενδεχόμενο αυτό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς η έπαυλη στο Μοντεσίτο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακριβό περιουσιακό στοιχείο.

Το ακίνητο των 30 στρεμμάτων επιβαρύνεται με στεγαστικό δάνειο και φόρους που ξεπερνούν τα 600.000 δολάρια ετησίως, με τη μηνιαία δόση του δανείου μόνο να κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 43.000 δολαρίων και τους φόρους ακίνητης περιουσίας του 2025 να ανέρχονται συνολικά σε 149.668 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται η ασφάλεια, η συντήρηση ή τα έξοδα φύλαξης.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων στη Σάντα Μπάρμπαρα αφήνουν, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο η έπαυλη να βγει κάποια στιγμή προς πώληση, ακόμη και αθόρυβα, μέσω ιδιωτικής συμφωνίας.

«Finding Freedom 2»

Η επιστροφή στη Βρετανία παρουσιάζεται από ανθρώπους του περιβάλλοντος του ζευγαριού ως ένα είδος νέας αρχής.

Μάλιστα, κάποιοι φίλοι τους την αποκαλούν χαρακτηριστικά «Finding Freedom 2», παραπέμποντας στο βιβλίο του 2020 που αφηγήθηκε την αποχώρησή τους από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι ο Χάρι δεν επιστρέφει ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Σύμφωνα με πρόσωπο του περιβάλλοντός τους, αυτό ακριβώς είναι που κάνει την επιστροφή ελκυστική: ο Χάρι μπορεί να βρίσκεται στη Βρετανία ως ιδιώτης, χωρίς τις υποχρεώσεις ενός ενεργού μέλους της μοναρχίας.

«Θα έχουν περισσότερη ελευθερία τώρα – είναι σαν να βρίσκουν ξανά την ελευθερία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρο για τους λόγους που η ζωή στην Καλιφόρνια δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε ο Χάρι.

«Δεν είχε ζωή στην Καλιφόρνια, ούτε φίλους. Δεν είχε κοινό έδαφος με κανέναν», υποστήριξε.

Κι ένα στούντιο για τη Μέγκαν

Η Μέγκαν, από την πλευρά της, φαίνεται πως βλέπει τη νέα κατοικία όχι μόνο ως οικογενειακό σπίτι αλλά και ως χώρο εργασίας και δημιουργίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κινηματογραφικό στούντιο που επιθυμεί θα μπορούσε να της επιτρέψει να συνεχίσει να δημιουργεί περιεχόμενο από τη Βρετανία και να διατηρήσει ενεργό το brand της, As Ever.

Παρότι η σειρά προϊόντων της αυτή τη στιγμή δεν αποστέλλεται στη Βρετανία, πηγή εκτιμά ότι η Μέγκαν «δεν θα μπορέσει να αντισταθεί» στην ιδέα να δημιουργήσει ένα στούντιο στο νέο της σπίτι.

Εκεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα μπορούσε να παράγει περιεχόμενο γύρω από το σπίτι, τη μαγειρική και τον τρόπο ζωής – ένα είδος περιεχομένου που βρίσκεται στην καρδιά της νέας επαγγελματικής της ταυτότητας.

Για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, πάντως, η προτεραιότητα φαίνεται να είναι διαφορετική.

Η εκπαίδευση φέρεται να μην βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων του ζευγαριού. Αντίθετα, αυτό που αναζητούν είναι ένα ήρεμο και προστατευμένο περιβάλλον, με έμφαση στη φύση, τον αθλητισμό και την καθημερινότητα στην ύπαιθρο.

Η επιλογή αυτή θυμίζει, σύμφωνα με άνθρωπο του περιβάλλοντός τους, τα χρόνια που ο ίδιος ο Χάρι πέρασε στο Ludgrove, όπου έζησε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους των παιδικών του χρόνων.

Ο ίδιος φέρεται να θέλει να είναι ένας «full-time dad», ενώ η Μέγκαν θα συνεχίσει να μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ διαφορετικών χωρών, καθώς διατηρεί τις επιχειρηματικές και επαγγελματικές της δραστηριότητες.