Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν: Η σκληρή προειδοποίηση Σι σε Τραμπ – Το ζήτημα μπορεί να μας φέρει σε σύγκρουση

Παρά το μήνυμα συνεργασίας που έστειλαν στις εναρκτήριες δηλώσεις τους, ο Κινέζος πρόεδρος έδειξε τις «κόκκινες γραμμές» του - Η θέση της Κίνας και των ΗΠΑ για την Ταϊβάν
Kenny Holston/Pool via REUTERS
Αν και ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με κάθε τιμή, (μικρά παιδιά του κουνούσαν λουλούδια και σημαίες ενώ για χάρη του έγινε και στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν), ο Κινέζος πρόεδρος ξεκαθάρισε τα όριά του και προειδοποίησε με σκληρό τρόπο τον Αμερικανό ομόλογό του για την Ταϊβάν.

Αν και στις εναρκτήριες δηλώσεις τους στάλθηκε μήνυμα ενότητας και συνεργασίας, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ πως Κίνα και ΗΠΑ θα μπορούσαν να έρθουν σε «σύγκρουση» στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σχέσεις των δύο χωρών και πως στην περίπτωση που ο χειρισμός του Ντόναλντ Τραμπ είναι καλός, οι σχέσεις τους θα παραμείνουν σταθερές.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών θα παραμείνουν σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε συγκεκριμένα ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, την οποία δεν κατάφερε να ενοποιήσει με το υπόλοιπο έδαφός της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949.

Έτσι, ζητά μια ειρηνική λύση, όμως επιφυλάσσεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά της να προσφύγει στη στρατιωτική ισχύ.

Η αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν από την άλλη, βασίζεται σε μια σθεναρή στρατιωτική υποστήριξη προς το νησί, χωρίς να το αναγνωρίζει πλήρως ούτε να υποστηρίζει ανοικτά την ανεξαρτησία του.

«Η αμερικανική πλευρά επανέλαβε πολλές φορές τη σαφή και σταθερή υποστήριξή της προς την Ταϊβάν», αντέδρασε μετά τη συνάντηση η εκπρόσωπος της ταϊβανικής κυβέρνησης Μισέλ Λι.

Μετά τη συνάντηση τους (η οποία διήρκησε 2 ώρες) ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκαν τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους του Πεκίνου.

