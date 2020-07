Πού έχουν πάει οι γυναίκες; Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη κατάταξη του περιοδικού RollIng Stone, οι γυναίκες καλλιτέχνες υποεκπροσωπούνται από τη λίστα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε τραγούδια και άλμπουμ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Μεταξύ των κορυφαίων 100, υπάρχουν μόνο 19 τραγούδια και 17 άλμπουμ από γυναίκες.

Σε σύγκριση με όλο το 2019, ο αριθμός των τραγουδιών με «άρωμα» γυναίκας είναι μειωμένος κατά 7%. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των γυναικείων άλμπουμ αυξήθηκε μόλις κατά ένα. Η κατάταξη των τραγουδιών και των άλμπουμ στα μέσα του έτους μετράται με βάση τα μοναδικά τραγούδια και άλμπουμ, τα οποία συνδυάζουν streaming ήχου και πωλήσεις και όχι με βάση την ακροαματικότητα.

Σύμφωνα με τη λίστα του περιοδικού στο νούμερο τέσσερα της κατάταξης βρίσκεται η Ντούα Λίπα (Dua Lipa) με το τραγούδι «Don’t Start Now». Ακολουθούν το «Say So» της Doja Cat και το «Savage» της Megan Thee Stallion στο νούμερο πέντε και στο νούμερο έξι, αντίστοιχα. Το Top 10 περιέχει επίσης το viral τραγούδι της Tones and I «Dance Monkey» στο νούμερο οκτώ. Έτσι, παρόλο που το 40% των 10 κορυφαίων τραγουδιών είναι από γυναίκες, στη λίστα των εκατό τραγουδιών είναι μόνο το 19%.

Η Μπίλλι Άιλις (Billie Eilish) είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στη λίστα με τα 10 κορυφαία άλμπουμ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και η μόνη που κατέχει δύο θέσεις στη λίστα, τη θέση 9 με το άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο, και στη θέση 49 με το άλμπουμ «Don’t Smile at Me», που κυκλοφόρησε το 2017.

Παρόλο που η Lady Gaga και η Selena Gomez είναι οι μόνες γυναίκες των οποίων τα άλμπουμ το 2020 μπήκαν στο νούμερο ένα την εβδομάδα κυκλοφορίας τους, και οι δύο βρίσκονται χαμηλά στο chart μέχρι τώρα. Το «Chromatica» της Lady Gaga είναι στη θέση 19 και το «Rare» της Gomez στη θέση 37.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ