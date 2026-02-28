Άγνωστη η τύχη του Χαμενεΐ: Η ισοπέδωση του προεδρικού μεγάρου, οι ενδείξεις ότι είναι νεκρός και το σενάριο διαδοχής του από πιο «σκληροπυρηνικούς»

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο Ιράν τις τελευταίες ώρες, μετά τα σφοδρά πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι τα πρώτα κύματα πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων είχαν ως βασικό στόχο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, μετέδωσε ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν ο ίδιος βρισκόταν εκεί. Παράλληλα, ειδικός αναλυτής των New York Times δημοσίευσε την πρώτη δορυφορική εικόνα του προεδρικού συγκροτήματος του αγιατολάχ, στην οποία διακρίνονται εκτεταμένες ζημιές.

Αυτό που ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο σοκ είναι η πιθανότητα ο Αλί Χαμενεΐ να έχει χάσει τη ζωή του από τα καταστροφικά πλήγματα ακριβείας που εξαπέλυσαν σήμερα (28.02.2026) το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ακόμη, ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις πως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και αυτό όχι από τις δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν ισοπεδωμένο το σπίτι του, αλλά από πηγές που το επιβεβαίωσαν,

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να τονίζει ότι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είναι ζωντανός, «σύμφωνα με όσα γνωρίζει».

Το θρίλερ κορυφώνεται εν αναμονή το διαγγέλματος του Χαμενεΐ, με τις φήμες να φουντώνουν όσο δεν εμφανίζεται.

Η CIA εκτιμούσε διαδοχή Χαμενεΐ από σκληροπυρηνικούς Φρουρούς της Επανάστασης

Στις ημέρες πριν από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, η CIA είχε αξιολογήσει ότι ακόμη και αν σκοτωνόταν ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα θα αντικαθίστατο από σκληροπυρηνικές προσωπικότητες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με πηγές με γνώση των εκτιμήσεων, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters>

Οι αναλύσεις αυτές εξέταζαν τα πιθανά σενάρια μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και κατέληγαν ότι η εξουσία θα παρέμενε μάλλον σε σκληροπυρηνικούς κύκλους, αντί να προκύψει αλλαγή καθεστώτος.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι τα πορίσματα δεν κατέληγαν με βεβαιότητα σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Οι εκτιμήσεις, που καταρτίστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξέταζαν ευρύτερα τι θα μπορούσε να συμβεί στο Ιράν μετά από μια αμερικανική επέμβαση και κατά πόσο μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, στόχο που πλέον προβάλλεται πιο έντονα από την Ουάσιγκτον.

Οι IRGC είναι μια επίλεκτη στρατιωτική δύναμη με αποστολή την προστασία της σιιτικής κληρικής εξουσίας στο Ιράν.

Οι εκθέσεις της υπηρεσίας πληροφοριών δεν κατέληγαν με βεβαιότητα σε κανένα σενάριο, ανέφεραν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εδώ και εβδομάδες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να δουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, χωρίς όμως να έχει δώσει λεπτομέρειες για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της χώρας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα νωρίς το πρωί του Σαββάτου 28.02.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Τεχεράνη «τρομοκρατικό καθεστώς» και ενθάρρυνε τον ιρανικό λαό να αναλάβει την εξουσία, λέγοντας ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για εξέγερση.

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έρχεται έπειτα από εβδομάδες διαβουλεύσεων εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για το αν θα πληγεί το Ιράν μετά τις φονικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν εκεί τον Δεκέμβριο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν επιχειρήσει να συνάψουν πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επέμβαση.

Σε ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε στους κορυφαίους κοινοβουλευτικούς,γνωστούς ως «Gang of Eight», ότι μια αμερικανική επιχείρηση πιθανότατα θα προχωρούσε, αλλά ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη, ιδιαίτερα αν οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις είχαν επιτυχία. Οι συνομιλίες αυτές στη Γενεύη δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Ρούμπιο ενημέρωσε το «Gang of Eight» το βράδυ της Παρασκευής ότι η επιχείρηση επίθεσης στο Ιράν ήταν πιθανό να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, αλλά επισήμανε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει γνώμη, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.