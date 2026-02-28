Κόσμος

Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε, λένε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Η ισραηλινή εκτίμηση είναι πως ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» καθώς έχει χαθεί η επικοινωνία του με τις ιρανικές αρχές εδώ και ώρες
Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ / Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Οι μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, με στόχο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με ύψιστη προτεραιότητα των αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εχουν σοκάρει την διεθνή κοινότητα.

Αυτό όμως που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο σοκ είναι ο ενδεχόμενος θάνατος του Αλί Χαμενεΐ από τα καταστροφικά πλήγματα ακριβείας που εξαπέλυσαν σήμερα (28.02.2026) το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Το ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε πως υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν έχει σκοτωθεί από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς.

Ο τηλεοπτικός σταθμός είχε λίγα λεπτά νωρίτερα μεταδώσει ότι η ισραηλινή εκτίμηση είναι πως ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» καθώς έχει χαθεί η επικοινωνία του με τις ιρανικές αρχές εδώ και ώρες

Ακόμα, διευκρίνσε ότι αυτή η εκτίμηση δεν βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες που να δείχνουν ισοπεδωμένο το προεδρικό του συγκρότημα, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές.

