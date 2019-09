Άγρια επίθεση στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το χαρτοφυλάκιο Σχοινά

Το χαρτοφυλάκιο που έδωσε η επικεφαλής στην Κομισιόν στον Μαργαρίτη Σχοινά για τον «Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» και δεδομένου πως στις αρμοδιότητές του είναι και το μεταναστευτικό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τους Πράσινους κυρίως να εκφράζουν ανησυχίες για μια «Ευρώπη – φρούριο» απέναντι στους μετανάστες. Γι’ αυτό και ζητούν από τον Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αλλαγές.

«Θα αντιμετωπίζει η ΕΕ μελλοντικά τους πρόσφυγες ως ‘απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’; Αυτό το ερώτημα έχει προκαλέσει σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην επόμενη πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ζητούν αλλαγές στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος Επίτροπος Μετανάστευσης Μαργαρίτης Σχοινάς. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι αντιδρούν έντονα» ανέφερε, σύμφωνα με τη Deutsche Welle η γερμανική εφημερίδα Tageszeitung σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, το βράδυ της Τρίτης, «πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε η φον ντερ Λάιεν για τον συντηρητικό Έλληνα. Ονομάζεται ‘Protecting our European way of life’, δηλαδή ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’».

Η επικεφαλής των Πρασίνων Σκα Κέλερ έστειλε επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι «προκαλεί φόβο» η διατύπωση της φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Tageszeitung «ο Σχοινάς θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τους νέους Επιτρόπους από τα τέλη Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα απορρίψει κάποιον από αυτούς«.

Η απάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η απάντηση από πλευράς της επικεφαλής της Κομισιόν δεν άργησε. Η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) μετέδωσε ότι «εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την κριτική και εξήγησε ότι πρόκειται για μία ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό των αξιών, τη δημοκρατία, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη διασυνοριακή καταπολέμηση της τρομοκρατίας«.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σημειώνει ότι η κριτική «δεν αφορά το πρόσωπο του Μαργαρίτη Σχοινά«. Ωστόσο, σημειώνει πως «το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του 57χρονου υποψηφίου αντιπροέδρου της νέας Κομισιόν επιγράφονται ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’ προκάλεσε κριτική σε Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες, με δεδομένη την τάση απομονωτισμού στην πολιτική για το προσφυγικό.

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οικειοποιείται τη γλώσσα των ακραίων δεξιών. Αναμένεται ότι στην ακρόαση (ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου) θα τεθούν αρκετά ερωτήματα επ’ αυτού«.