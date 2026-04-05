Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη με ελικόπτερο

Ο 56χρονος Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας αφού απεγκλωβίστηκε από το δύσβατο σημείο, φέροντας τραύματα στο σώμα του μεταφέρθηκε με Super Puma στο νοσοκομείο του Ρίου
Λήξη συναγερμού στο Αγρίνιο, έπειτα από τον εντοπισμό του 56χρονου ορειβάτη, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό και τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Την Κυριακή (05.04.2026) στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης του ορειβάτη που βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στον Δήμο Αγρινίου, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου. Ο 56χρονος ορειβάτης είναι ο πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος παρασύρθηκε από βράχο ενώ προσπαθούσε να δέσει σκοινί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά έγινε προσπάθεια από δύο εναέρια μέσα με το πρώτο να προσπαθεί να προσεγγίσει τον τραυματισμένο άνδρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις τον προσέγγισαν και με φορείο τον μετέφεραν σε σημείο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρελήφθη πριν λίγο από εναέριο μέσο. Από εκεί με ελικόπτερο, ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η προσπάθεια διήρκησε πολλές ώρες. Το Star εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή διάσωσης του 56χρονου, τον οποίο παρέλαβε με φορίο ένα Super Ruma. 

Κόσμος
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
184
121
100
96
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ στη Wall Street Journal: «Θα καταστρέψω τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν, εάν δεν ανοίξουν τα Στενά»
«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
REUTERS
Χάος στον Λίβανο: Έντεκα νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις σε Τζνα και Χαρφάτα, ανάμεσά τους και παιδιά – Πάνω από 30 τραυματίες
Το Ισραήλ σκοπεύει να θέσει υπό τον έλεγχό του μια «ζώνη ασφαλείας» σε βάθος 30 χλμ εντός του εδάφους του Λιβάνου, ενώ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% του λιβανέζικου εδάφους
Λίβανος
Η βασιλική οικογένεια στην λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα – Η εντυπωσιακή Κέιτ Μίντλετον και o πρίγκιπας Τζορτζ που ψήλωσε
Πρόκειται για την πρώτη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα στην οποία είναι παρούσα η Κέιτ Μίντλετον εδώ και 2 χρόνια, από τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο - Οι απουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες
Η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα παιδιά τους, Σάρλοτ, Τσορτζ και Λούι
Η Τεχεράνη υπόσχεται «τα ίδια αντίποινα» σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση – Ο Τραμπ αναμένει συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες μέρες, όχι εβδομάδες
Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να απειλεί την Τεχεράνη., ενώ σε συνέντευξη στο Fox News, τόνισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέχρι την Δευτέρα, ενώ νωρίτερα σε ανάρτησή του προειδοποίησε ότι θα «εξαπολύσει την κόλαση»
Λίβανος
5
Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι έπειτα από τη βύθιση εμπορικού πλοίου στην Αζοφική Θάλασσα
Ο Βλαντιμίρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Μόσχα ηγέτης των ελεγχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της περιφέρειας Χερσόν της Ουκρανίας, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος βρέθηκαν ζωντανά στην ακτή
Τα μέλη του πληρώματος ενός φορτηγού πλοίου που ναυάγησε στην Αζοφική Θάλασσα, σώθηκαν και τους παρέχεται βοήθεια στις ακτές του τμήματος της περιφέρειας Χερσόν που ελέγχεται από τη Ρωσία
