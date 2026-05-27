Το Βέλγιο τα «έψαλλε» στον πρέσβη της Ρωσίας για την εντολή εκκένωσης ξένων διπλωματών από το Κίεβο

Ο ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε σήμερα (27.05.2026) να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απηύθυνε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Η Ρωσία προετοίμαζε μπαράζ βομβαρδισμών στο Κίεβο και εξέδωσε εντολή εκκένωσης της ουκρανικής πρωτεύουσας στο διπλωματικό προσωπικό τρίτων χωρών, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, αρκετών χωρών, όπως και στο Βέλγιο.

«Οι απειλές εναντίον πρεσβειών δεν είναι διπλωματία, είναι εκφοβισμός. Και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης της Βιέννης», τόνισε ο Πρεβό, συμπληρώνοντας πως το Βέλγιο θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας και θα διατηρήσει το διπλωματικό προσωπικό του στο Κίεβο.

«Δεν θα εκφοβιστούμε», υπογράμμισε.

Οι πρεσβευτές της Ρωσίας σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν κληθεί τις τελευταίες ημέρες να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις απειλές της Μόσχας.