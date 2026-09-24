Παγκόσμιο συναγερμό για τα όρια και την ασφάλεια των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένας AI πράκτορας (ΑΙ agent) της OpenAI χάκαρε και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας (Medicare). Πρόκειται για την πρώτη γνωστή παραβίαση κρατικού δικτύου από ΑΙ.

Το περιστατικό ανακοίνωσε δημόσια από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο που η αμερικανική εταιρεία διαχειρίστηκε την παραβίαση. Όπως αποκάλυψε ο AI agent παραβίασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας) της χώρας και τρία άλλα συστήματα τον Ιούνιο, αλλά η εταιρεία ενημέρωσε την Καμπέρα μόλις τον Σεπτέμβριο – δηλαδή τρεις μήνες μετά. Από την πλευρά της η αμερικανική εταιρεία παραδέχθηκε ότι πράκτορές της στοχοθέτησαν πολλούς κυβερνητικούς ιστότοπους της Αυστραλίας, αλλά το κατάλαβε τον Αύγουστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντοπίσαμε δραστηριότητα που αφορούσε διάφορους κυβερνητικούς ιστότοπους και υπηρεσίες της Αυστραλίας, κατά την οποία τα μοντέλα μας επιχειρούσαν να αντλήσουν απαντήσεις», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP χθες Τετάρτη (23.09.2026).

«Κατά τη διαδικασία αυτή τα μοντέλα μας προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαμε προβλέψει», πρόσθεσε η εταιρεία, ωστόσο σημείωσε ότι κατά την έρευνα του περιστατικού «δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσβασης σε ιατρικούς φακέλους ασθενών».

Τι συνέβη

Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία OpenAI, παραβίασε το Medicare, το σύστημα καθολικής υγειονομικής περίθαλψης της Αυστραλίας. Σύμφωνα με τον Guardian, το σύστημα απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία στην πύλη της υπηρεσίας με στατιστικά στοιχεία του Medicare.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ενέργειες του συστήματος χαρακτηρίστηκαν ως «συμπεριφορά μη ευθυγραμμισμένη με τις προδιαγραφές» (misaligned behaviour), αφού του είχε ανατεθεί μια αβλαβής ερευνητική εργασία για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων υγείας και ιατρικών δεδομένων.

Ο πράκτορας απέκτησε επίσης πρόσβαση στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας, στο Υπουργείο Υγείας της Βικτώριας και στο Γραφείο Στατιστικών και Ερευνών Εγκληματικότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σε αυτό το στάδιο, εκτιμάται ότι δεν έχουν απειληθεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αυτή την κατάσταση» ως «προφανώς απαράδεκτη».

Άντονι Αλμπανέζι / REUTERS

Η OpenAI ιδρύθηκε από κοινού από τον Έλον Μασκ και τον Σαμ Άλτμαν (ο οποίος παραμένει Διευθύνων Σύμβουλος) το 2015. Η αξία της εταιρείας υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ.

Και οι δύο έχουν εκφράσει πρόσφατα ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την έλλειψη ελέγχων γύρω από αυτήν.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αυτοματοποιεί», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Άλτμαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο ικανά και πιο αυτόνομα, μπορούν να εξελίσσονται ταχύτερα από τους θεσμούς μας ή να λαμβάνουν αποφάσεις που οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να κατανοήσουν ή να ελέγξουν».

Η καθυστερημένη ενημέρωση

Η OpenAI έστειλε email σε μια δημόσια διεύθυνση της αυστραλιανής κυβέρνησης, τρεις μήνες μετά την παραβίαση.

Η OpenAI δήλωσε ότι διαπίστωσε την πρόσβαση του πράκτορα τον Αύγουστο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, έστειλε email σε μια γενική διεύθυνση της αυστραλιανής κυβέρνησης ενημερώνοντας ότι ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της είχε παραβιάσει το καθολικό σύστημα υγείας της χώρας.

Το email αναγνώσθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία Services Australia ενημέρωσε τη Διεύθυνση Σημάτων της Αυστραλίας (Australian Signals Directorate).

Η υπουργός Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Katy Gallagher, ενημερώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη επικοινωνία της Services Australia με την OpenAI – με αίτημα για παροχή πιο συγκεκριμένων λεπτομερειών σχετικά με την παραβίαση – πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

«Η εταιρεία καθυστέρησε υπερβολικά να ενημερώσει την κυβέρνηση για το τι είχε συμβεί», δήλωσε ο Αλμπανέζε, «ενώ και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η ενημέρωση ήταν απαράδεκτος».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ρίτσαρντ Μαρλς (Richard Marles), συναντήθηκε με τον Άλτμαν νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Άλτμαν δεν ανέφερε την παραβίαση του αυστραλιανού συστήματος υγείας από την εταιρεία του.

Η αντίδραση της Αυστραλίας

Ο Αλμπανέζε, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Άλτμαν «για να εκφράσει την έντονη ανησυχία της Αυστραλίας σχετικά με αυτό το περιστατικό».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας – στην οποία θα συμμετέχουν ο εθνικός συντονιστής κυβερνοασφάλειας, το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, η Διεύθυνση Σημάτων της Αυστραλίας, το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης και η Services Australia – με σκοπό τη διενέργεια «επείγουσας και άμεσης» επανεξέτασης του περιστατικού.

Οι όροι εντολής για τη διερεύνηση, οι οποίοι δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του Πρωθυπουργού την Πέμπτη, καλύπτουν: τις απαιτήσεις αναφοράς για κυβερνοπεριστατικά που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), τις αρμοδιότητες ομοσπονδιακών αξιωματούχων όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την ανταλλαγή πληροφοριών, τις υποχρεώσεις των εταιρειών ΤΝ για την κοινοποίηση περιστατικών, την επάρκεια της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και μηχανισμούς ενίσχυσης της προστασίας έναντι κυβερνοεπιθέσεων εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το περιστατικό έχει επίσης παραπεμφθεί στην κοινή ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέχρι στιγμής, η OpenAI δεν έχει αντιμετωπίσει καμία κύρωση.

Πόσο σοβαρή είναι αυτή η επίθεση

Σε συνέντευξη Τύπου στο Σίδνεϊ, ο Μαρλς δήλωσε ότι το ίδιο το περιστατικό ήταν «σχετικά ήσσονος σημασίας» και ότι, όπως φαινόταν, δεν υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εξέλαβε την κυβερνοεπίθεση ως μια «προειδοποίηση… σχετικά με την τεχνολογία που αναπτύσσεται χωρίς δικλείδες ασφαλείας και χωρίς τα απαραίτητα προστατευτικά πλαίσια».

Ο Δρ Joel Pearson, καθηγητής νευροεπιστήμης και νευροφουτουρισμού και αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης του UNSW, δήλωσε ότι η παραβίαση φαινόταν να είναι ένα «σχετικά ήσσονος σημασίας περιστατικό ασφαλείας», αλλά αποτελούσε προάγγελο σοβαρότερων επιθέσεων στο μέλλον.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι τα πιο πρόσφατα μοντέλα ανοιχτών βαρών (open-weights) και ανοιχτής πρόσβασης από την Κίνα, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα από κακόβουλες οργανώσεις και κράτη, ίσως ειδικά από τη Ρωσία. Αυτά τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν μαζικά για ενέργειες πολύ πιο επιζήμιες και δαπανηρές για τους Αυστραλούς από ό,τι μια μικρή παραβίαση μη προσωπικών δεδομένων του συστήματος Medicare».

Ο Cory Alpert, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης που μελετά τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη δημοκρατία, δήλωσε ότι η επίθεση που αποδίδεται στην OpenAI φαίνεται να αποτελεί την πρώτη περίπτωση κατά την οποία ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αιχμής παραβίασε κυβερνητικά συστήματα άλλης χώρας με δική του πρωτοβουλία.

«Αυτό εγείρει πολύ σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τους διαύλους εξωτερικών επιθέσεων. Αν επρόκειτο για κινεζικό ή ρωσικό μοντέλο, η αντίδραση θα ήταν εντελώς διαφορετική από μια απλή, αυστηρή κλήση προς τον Σαμ Άλτμαν και όμως, εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεράστιο κενό ασφαλείας».

Ο Pearson δήλωσε ότι είναι «αρκετά σαφές πως βρισκόμαστε πολύ πίσω, η κυβέρνηση υστερεί σε όλα τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας και στα περισσότερα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη».

«Θα έλεγα ότι η μικρότερη ανησυχία μας θα έπρεπε να είναι αυτά τα κλειστά συστήματα, όπως της Anthropic και της OpenAI. Ο πραγματικός κίνδυνος θα προέλθει από τα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα που καταλήγουν στα χέρια αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spammers), απατεώνων, κακόβουλων ατόμων και ξένων υπηκόων, καθώς και από τις υπηρεσίες κατασκοπείας που μας στοχεύουν από παντού. Αυτή θα είναι η μεγάλη απειλή και εκεί είναι που η κυβέρνηση πρέπει πραγματικά να αναλάβει δράση».

Ο Pearson επισήμανε ότι κανένα από τα πλαίσια που έχουν θεσπιστεί στην Αυστραλία – είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα – δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αυτή απειλή.

Τι αποκαλύπτει αυτό το περιστατικό για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τη διαφάνεια

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία διενεργεί εκτενή έλεγχο σχετικά με «δραστηριότητα μοντέλου που αποκλίνει από τις προδιαγραφές» (misaligned model activity) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης, και ενημερώνει τρίτα μέρη όποτε ο έλεγχος εντοπίζει πιθανές επιπτώσεις στα συστήματά τους.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι «τα μοντέλα μας προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαμε προβλέψει», ωστόσο «δεν υπήρξαν ενδείξεις πρόσβασης σε ιατρικά αρχεία ασθενών».

«Η συνολική μας αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια σχετικά με αυτά τα ζητήματα, καθώς και στην κοινοποίηση των όσων διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας».

Ο καθηγητής Toby Walsh, επικεφαλής επιστήμονας στο Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης του UNSW, εξέφρασε την άποψη ότι η Αυστραλία θα έπρεπε να ασκήσει δίωξη κατά της OpenAI, μιας εταιρείας που είναι γνωστή για την «απαράδεκτη διακυβέρνηση των πρακτόρων (agent governance)» της και ότι το περιστατικό κατέδειξε επιχειρησιακή ανεπάρκεια εκ μέρους της OpenAI.

Η παραβίαση αυτή οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ της Αυστραλίας και των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις από εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις ΗΠΑ αφότου θέσπισε την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, καθώς και νέους κανόνες που υποχρεώνουν τις εταιρείες τεχνολογίας να παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης του περιεχομένου που καθορίζεται από αλγόριθμους στο feed τους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση της επίθεσης και τον έλεγχο της επάρκειας των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας δικτύου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά συμβάντων κατά τα οποία η OpenAI —η εταιρεία πίσω από το ChatGPT— γνωστοποίησε παραβιάσεις ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αφορούσαν τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της, πολύ καιρό αφότου είχαν συμβεί.

Αντίστοιχα περιστατικά, στα οποία πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα, έχουν ανακοινώσει και ανταγωνιστικές εταιρείες, όπως η Anthropic, η Google (με το Gemini) και η Meta.