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Ουκρανία: 8 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο, Οδησσό και Χάρκοβο – Νέο χτύπημα της Ρωσίας σε τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο
Ρωσικός πύραυλος στο Κίεβο
Ρωσικός πύραυλος στο Κίεβο / REUTERS
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Οκτώ απώλειες ανθρώπων μετρά από το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026) η Ουκρανία, μετά την επίθεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο και στο Κίεβο. Πλήγματα επίσης υπέστησαν η Οδησσός αλλά και ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε καύσιμα στην Ουκρανία.

Την ώρα της επίθεσης της Ρωσίας ακούστηκαν δεκάδες σφοδρές εκρήξεις, εν μέσω συναγερμού που κηρύχτηκε από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χωριό της περιφέρειας του Χαρκόβου, στη βόρεια Ουκρανία, λόγω ρωσικού πλήγματος σε αγρόκτημα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεγούμποφ. Ο ίδιος πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Telegram σήμερα ότι τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ άνθρωποι στο αγρόκτημα.

Στο Κίεβο ακούστηκαν κάπου 20 εκρήξεις, προτού καν ηχήσει συναγερμός, με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας να προειδοποιεί εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και του Τσερνίχιβ (βόρεια).

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε λίγο μετά τις 03:00, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά.

Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, τόνιζε περίπου μια ώρα νωρίτερα, μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο κατοίκων της πρωτεύουσας τονίζοντας ότι οι επιθέσεις έλαβαν χώρα ενώ ο ίδιος ήταν σε κρίσιμες διαβουλεύσεις υπέρ της ειρήνης στις ΗΠΑ.

Οι αρχές της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έκαναν επίσης λόγο για ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλοιο το οποίο παρέδιδε καύσιμα και λιπαντικά στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε την Τετάρτη (23.09.2026) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.

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