Σάλος στην Αυστραλία: Η εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης ΟpenAI υπέκλεψε κυβερνητικά δεδομένα

Συναγερμό έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI διείσδυσε σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας κάνει λόγο για ένα «απαράδεκτο περιστατικό». Η σημερινή (24.09.2026) αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης γίνεται έπειτα από σειρά άλλων επιθέσεων που έγιναν γνωστές στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν, μεταξύ άλλων, σχεδόν 700 πράκτορες ΑΙ της OpenAI συνεργάστηκαν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για να επιτεθούν στην πλατφόρμα Hugging Face.

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Ο Αλμπανέζι δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πράκτορας της OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη στατιστικά αρχεία του προγράμματος ασφάλισης Medicare στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η OpenAI ενημέρωσε την αυστραλιανή κυβέρνηση μόλις τον Σεπτέμβριο. «Χρειάστηκε να περιμένουμε ως τις 10 Σεπτεμβρίου προτού υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση», τόνισε, εξηγώντας ότι οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και υπογραμμίζοντας ότι εξέφρασε «την εξαιρετική ανησυχία του για το συμβάν» στον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Παράλληλα ο Αλμπανέζι προειδοποίησε ότι τρεις ακόμη ιστότοποι της κυβέρνησης που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της Opena AI, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι αυτό έχει συμβεί.

Από την πλευρά της η αμερικανική εταιρεία παραδέχθηκε ότι πράκτορές της στοχοθέτησαν πολλούς κυβερνητικούς ιστότοπους της Αυστραλίας, αλλά το κατάλαβε τον Αύγουστο. «Εντοπίσαμε δραστηριότητα που αφορούσε διάφορους κυβερνητικούς ιστότοπους και υπηρεσίες της Αυστραλίας, κατά την οποία τα μοντέλα μας επιχειρούσαν να αντλήσουν απαντήσεις», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP την Τετάρτη (23.09.2026).