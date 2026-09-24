Κόσμος

Σάλος στην Αυστραλία: Η εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης ΟpenAI υπέκλεψε κυβερνητικά δεδομένα

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι το ΟpenAI απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη στατιστικά αρχεία του προγράμματος ασφάλισης Medicare
Άντονι Αλμπανέζι
Άντονι Αλμπανέζι / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμό έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI διείσδυσε σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας κάνει λόγο για ένα «απαράδεκτο περιστατικό». Η σημερινή (24.09.2026) αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης γίνεται έπειτα από σειρά άλλων επιθέσεων που έγιναν γνωστές στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν, μεταξύ άλλων, σχεδόν 700 πράκτορες ΑΙ της OpenAI συνεργάστηκαν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για να επιτεθούν στην πλατφόρμα Hugging Face.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πράκτορας της OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη στατιστικά αρχεία του προγράμματος ασφάλισης Medicare στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η OpenAI ενημέρωσε την αυστραλιανή κυβέρνηση μόλις τον Σεπτέμβριο. «Χρειάστηκε να περιμένουμε ως τις 10 Σεπτεμβρίου προτού υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση», τόνισε, εξηγώντας ότι οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και υπογραμμίζοντας ότι εξέφρασε «την εξαιρετική ανησυχία του για το συμβάν» στον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Παράλληλα ο Αλμπανέζι προειδοποίησε ότι τρεις ακόμη ιστότοποι της κυβέρνησης που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της Opena AI, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι αυτό έχει συμβεί.

Από την πλευρά της η αμερικανική εταιρεία παραδέχθηκε ότι πράκτορές της στοχοθέτησαν πολλούς κυβερνητικούς ιστότοπους της Αυστραλίας, αλλά το κατάλαβε τον Αύγουστο. «Εντοπίσαμε δραστηριότητα που αφορούσε διάφορους κυβερνητικούς ιστότοπους και υπηρεσίες της Αυστραλίας, κατά την οποία τα μοντέλα μας επιχειρούσαν να αντλήσουν απαντήσεις», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP την Τετάρτη (23.09.2026).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
146
109
103
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι έστειλε προσφορές στην Ουκρανία και τη Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις, μερικές από τις οποίες είχαν στόχο πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας και στοίχισαν τη ζωή σε πολίτες της
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Στα όριά του το πλήρωμα του «USS Abraham Lincoln» στην αποστολή των 286 ημερών - 8 απόπειρες αυτοκτονίας και καταγγελίες για ελλείψεις τροφίμων
Το αεροπλανοφόρο «έδεσε» μετά από 286 ημέρες που βρισκόταν στην θάλασσα, αποκαλύπτοντας την εξάντληση τόσο στο σκαρί του που γέμισε με σκουριά αλλά και στο πλήρωμά του
uss abraham lincoln
Ο Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» το πρωτόκολλο για χάρη του Σι Τζινπίνγκ – Τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο
Η άφιξη του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, με κόκκινο χαλί και άγημα να έχουν παραταχθεί για την τελετή - Οι δύο ηγέτες συνοδεύονταν από τις συζύγους τους
Η υποδοχή του Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ
14
Newsit logo
Newsit logo