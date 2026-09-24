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Η Κίνα προσθέτει το υποβρύχιο ψάρι «κατάσκοπο» στη φαρέτρα της – Κινείται αθόρυβα στο νερό

Έχει σχεδιαστεί με βάση το εξωτικό χρυσό arowana, και η εμφάνιση και ο τρόπος που κινείται στο νερό είναι σχεδόν πανομοιότυπο από αυτό ενός πραγματικού ψαριού
Το ψάρι κατάσκοπος
Το ψάρι κατάσκοπος
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Ένα υποβρύχιο κατασκοπευτικό ρομπότ σχεδίασε εταιρία στην Κίνα και μάλιστα είναι τόσο πειστικό που δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει ότι δεν πρόκειται για πραγματικό ψάρι.

Το κατασκοπευτικό ρομπότ σε σχήμα ψαριού χάρη στον εξαιρετικά ρεαλιστικό σχεδιασμό του, μπορεί να εκτελεί εργασίες και να παρακάμπτει τις εχθρικές άμυνες χωρίς να ενεργοποιεί συναγερμούς.

Η ονομασία του κατασκόπου ρομπότ είναι «BG-5 Golden Dragon Fish» και προορίζεται για διακριτική επιτήρηση και αναγνώριση μόνο σε ρηχά νερά.

Όπως αναφέρει το Blic, πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση το εξωτικό χρυσό arowana, και η εμφάνιση και ο τρόπος που κινείται στο νερό είναι σχεδόν πανομοιότυπο από αυτό ενός πραγματικού ψαριού.

Το κατασκοπευτικό BG-5 Golden Dragon Fish χρησιμοποιεί μια εύκαμπτη ουρά με πολλαπλές αρθρώσεις σε αντίθεση με τα κλασικά υποβρύχια drones, τα οποία χρησιμοποιούν θορυβώδεις έλικες. Ουσιαστικά μιμείται την κίνηση ενός κανονικού ψαριού και μπορεί και κινείται αθόρυβα μέσα στο νερό.

Το ρομπότ κατάσκοπος είναι εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες και ένα σύστημα που αναγνωρίζει εμπόδια στο δρόμο σε πραγματικό χρόνο. Το ρομπότ που έχει μήκος περίπου 63 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 3,2 κιλά και μπορεί να βυθιστεί σε μέγιστο βάθος 5 μέτρων έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει την κίνησή του και να προσαρμόζεται στο περιβάλλον.

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