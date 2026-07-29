Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 18 νεκροί, αγώνας δρόμου για την εύρεση παγιδευμένων επιζώντων

Οι διασώστες στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι με τον χρόνο, στην προσπάθεια τους να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία την Τρίτη (28.07.2026).

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει αυξηθεί σε 18 ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 6 από αυτούς σοβαρά.

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Ένα από τα χειρότερα πληγέντα σημεία ήταν ένα εμπορικό κέντρο Aeon στο Κουμαμότο. Η έκρηξη, που εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο εμπορικό κέντρο, «σημειώθηκε μετά την απομάκρυνση των πελατών και του προσωπικού», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Aeon, Akio Yoshida, 3 άτομα έχασα τη ζωή τους, ενώ 3 εργαζόμενοι αγνοούνται.

Ο σεισμός άφησε πίσω του μια σειρά από καταστροφές, με κατεστραμμένα κτίρια, κατεστραμμένους δρόμους και ομάδες διάσωσης να ψάχνουν μέσα σε σωρούς από ερείπια. «Έχουν επιβεβαιωθεί σημαντικές ζημιές, περιλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών στους δρόμους», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους.

«Ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν, πρόκειται για μια κούρσα ενάντια στον χρόνο. Θα συγκεντρώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επί τόπου για να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατό», τόνισε.

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Παράλληλα άλλοι 7 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται αφού κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, ενώ τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

⚡️🚨 Japan: 7.1 magnitude earthquake in Kumamoto Prefecture kills at least 13 and injures dozens, causing widespread damage including house fires and collapsed bridges. (IRIB News) pic.twitter.com/4BrWzyqKSC — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 29, 2026

🇯🇵 The death toll from yesterday's 7.1-magnitude earthquake in Japan has risen to 13 https://t.co/Khen36ezwb pic.twitter.com/DHJhhWOJhn — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026

Σε όλη τη νομαρχία Κουμαμότο, όπου πριν μια δεκαετία είχε σημειωθεί ένας φονικός σεισμός, περίπου 260.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ανέφεραν οι αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καταρρεύσεις κτιρίων και ατόμων που αναζητούσαν διάσωση.

EARTHQUAKE EXODUS 🫨: A magnitude 6.8 earthquake struck Japan on Tuesday, sending panicked shoppers rushing out of an AEON Mall in Kumamoto as powerful shaking rattled the building and sent merchandise crashing from shelves. pic.twitter.com/LG0uhu4tx7 — FOX Weather (@foxweather) July 29, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού Κιουσού με περίπου 700.000 κατοίκους. Εικόνες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης τη μερική κατάρρευση ενός τείχους αιώνων στο Κάστρο Κουμαμότο.

Άνθρωποι απομακρύνουν τα συντρίμμια από μια πύλη που κατέρρευσε σε έναν ναό στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας / REUTERS

Πολλοί επιβάτες τρένων υψηλής ταχύτητας τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι διαχειρίστριες εταιρείες, οι οποίες αμέσως μετά τη δόνηση ανέστειλαν τα δρομολόγια.

Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τον σεισμό να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς που μπορεί να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, αλλά και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

This is the moment the Amagi Bridge was hit by 7.1 magnitude earthquake in Japan pic.twitter.com/A8ERpi2PoJ — Surajit (@surajit_ghosh2) July 29, 2026

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, την ώρα που η θερμοκρασία έφτασε σήμερα περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ούκι, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ανακοίνωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Έχουμε μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας», δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης στο NHK.

Ένα αυτοκίνητο κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε μετά από σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια επαρχία Κουμαμότο/ REUTERS

Ένα άλλο νοσοκομείο στην ίδια πόλη επεσήμανε ότι ανέστειλε τις εισαγωγές ασθενών, καθώς δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί άλλα επείγοντα περιστατικά, αφού δέχτηκε 86 τραυματίες μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σοβαρά.