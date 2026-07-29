Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 18 νεκροί, αγώνας δρόμου για την εύρεση παγιδευμένων επιζώντων

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τον σεισμό να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς που μπορεί να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα
Ένας πυροσβέστης στο χώρο του εμπορικού κέντρου Aeon Mall, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε μετά από σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας
Ένας πυροσβέστης στο χώρο του εμπορικού κέντρου Aeon Mall, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε μετά από σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας / REUTER
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι διασώστες στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι με τον χρόνο, στην προσπάθεια τους να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία την Τρίτη (28.07.2026).

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει αυξηθεί σε 18 ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 6 από αυτούς σοβαρά.

Ένα από τα χειρότερα πληγέντα σημεία ήταν ένα εμπορικό κέντρο Aeon στο Κουμαμότο. Η έκρηξη, που εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο εμπορικό κέντρο, «σημειώθηκε μετά την απομάκρυνση των πελατών και του προσωπικού», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Aeon, Akio Yoshida, 3 άτομα έχασα τη ζωή τους, ενώ 3 εργαζόμενοι αγνοούνται.

Ο σεισμός άφησε πίσω του μια σειρά από καταστροφές, με κατεστραμμένα κτίρια, κατεστραμμένους δρόμους και ομάδες διάσωσης να ψάχνουν μέσα σε σωρούς από ερείπια. «Έχουν επιβεβαιωθεί σημαντικές ζημιές, περιλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών στους δρόμους», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους.

«Ακόμη και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν, πρόκειται για μια κούρσα ενάντια στον χρόνο. Θα συγκεντρώσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επί τόπου για να σώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατό», τόνισε.

Παράλληλα άλλοι 7 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται αφού κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, ενώ τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Σε όλη τη νομαρχία Κουμαμότο, όπου πριν μια δεκαετία είχε σημειωθεί ένας φονικός σεισμός, περίπου 260.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης, ανέφεραν οι αρχές. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε 386 κλήσεις έκτακτης ανάγκης μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καταρρεύσεις κτιρίων και ατόμων που αναζητούσαν διάσωση.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του νησιού Κιουσού με περίπου 700.000 κατοίκους. Εικόνες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης τη μερική κατάρρευση ενός τείχους αιώνων στο Κάστρο Κουμαμότο.

People remove debris from a collapsed gate at a temple due to an earthquake with a magnitude of 7.1 that struck Japan's southern Kumamoto Prefecture, in Yatsushiro, Kumamoto Prefecture, Japan, July 29, 2026. REUTERS/Issei Kato TPX IMAGES OF THE DAY
Άνθρωποι απομακρύνουν τα συντρίμμια από μια πύλη που κατέρρευσε σε έναν ναό στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας / REUTERS

Πολλοί επιβάτες τρένων υψηλής ταχύτητας τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι διαχειρίστριες εταιρείες, οι οποίες αμέσως μετά τη δόνηση ανέστειλαν τα δρομολόγια.

Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν περισσότερο από τον σεισμό να είναι προετοιμασμένοι για μετασεισμούς που μπορεί να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, αλλά και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, την ώρα που η θερμοκρασία έφτασε σήμερα περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Ούκι, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ανακοίνωσε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. «Έχουμε μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας», δήλωσε ο επικεφαλής της διοίκησης στο NHK.

A car sits crushed beneath debris from a collapsed building after an earthquake with a magnitude of 7.1 struck Japan's southern Kumamoto prefecture, in Yatsushiro City, Japan, July 29, 2026. REUTERS/Issei Kato
Ένα αυτοκίνητο κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε μετά από σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια επαρχία Κουμαμότο/ REUTERS

Ένα άλλο νοσοκομείο στην ίδια πόλη επεσήμανε ότι ανέστειλε τις εισαγωγές ασθενών, καθώς δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί άλλα επείγοντα περιστατικά, αφού δέχτηκε 86 τραυματίες μετά τον σεισμό, συμπεριλαμβανομένων τριών σοβαρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
71
64
62
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνεχείς αναζωπυρώσεις στη Γαλλία και φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα - 770.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στην Ισπανία
Βελτιωμένα τα μέτωπα και στις δύο χώρες - Επιστρέφουν στα σπίτια τους κάτοικοι που πήραν εντολή να εκκενώσουν - Ανυπολόγιστες ζημιές, πάνω από 120 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Γαλλία
Baz Ratner
5
WSJ: Ο Τραμπ θέλει να καταργήσει επιχορήγηση της ασφάλειας υγείας και των φαρμάκων για πολίτες άνω των 65
Περίπου 25 εκατομμύρια Αμερικανοί άνω των 65 ετών ωφελούνται από πακέτο καλύψεων υγείας που είναι γνωστό με την ονομασία «Part D» κι η επιδότησή του οδεύει προς κατάργηση
Φάρμακα στις ΗΠΑ
Φρίκη στη Βρετανία: Δολοφόνησαν και κακοποίησαν σεξουαλικά 2χρονη – Είχε 21 κατάγματα
Διασώστες αποκάλυψαν τον εφιάλτη που ζούσε το κοριτσάκι καθώς έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα, τραύματα υπήρχαν στο κεφάλι, τον λαιμό, την κοιλιά, την πλάτη και τα γεννητικά όργανα
Αστυνομία στη Βρετανία
Newsit logo
Newsit logo