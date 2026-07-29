Νεκρός βρέθηκε ο Γάλλος DJ Kavinsky στο Παρίσι

Θλίψη προκάλεσε στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του DJ Kavinsky, σε ηλικία 50 ετών στο Παρίσι.

Ο DJ και παραγωγός Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τρίτη (28.07.2026), σύμφωνα με την Εισαγγελία στο Παρίσι.

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Οι αρχές στην γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στον χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky έγινε ευρύτερα γνωστός με το Nightcall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 σε συνεργασία με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk.

Το τραγούδι σημείωσε παγκόσμια επιτυχία όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Drive (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της synthwave και ηλεκτρονικής μουσικής.

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Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε ερμηνεύσει ξανά μαζί με την Angèle και τους Phoenix κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού τo 2024.

Υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της γαλλικής και διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.