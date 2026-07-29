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Κύπρος: Ο Γκουτέρες ανακοίνωσε νέα πενταμερή για το Κυπριακό μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

«Έχω αποφασίσει ότι θα συγκαλέσω νέα συνάντηση 5+1» δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ
Τριμερής στην Κύπρο
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουρφάν Ερχιουρμάν / Petros Karadjias/Pool via REUTERS
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Μία ώρα διήρκεσε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει μια νέα συνάντηση για το Κυπριακό σε σχήμα 5+1.

«Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

«Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση», επισήμανε και πρόσθεσε:

«Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση».

Στη συνάντηση συμμετέχουν, πέραν του ΓΓ και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, η κ. Ντι Κάρλο, η κ. Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται καθοριστική για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

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