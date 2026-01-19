Κόσμος

Αίγυπτος: Επιχειρηματίας κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά ορφανοτροφείου – Μέσα στο κόλπο και ο ιδιοκτήτης

Εκείνος μάλιστα χρηματοδότησε 4 άτομα για να έρθουν να μείνουν μαζί του, κάτι που ενέκρινε ο ιδιοκτήτης και οδήγησε στην κακοποίησή τους
παιδί

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας τροφίμων ορφανοτροφείου στην Αίγυπτο με κατηγορούμενους έναν επιχειρηματία και τον διευθυντή του ιδρύματος.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε ότι δύο θύματα από το ορφανοτροφείο στην Αίγυπτο είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση την ώρα που και ο επιχειρηματίας ομολόγησε τις πράξεις του.

Οι αρχές της Αιγύπτου είχαν προηγουμένως αποκαλύψει ένα δίκτυο εμπορίας ανθρώπων στο οποίο ένας επιχειρηματίας εκμεταλλευόταν την οικονομική του επιρροή και σε συνεργασία με τον διευθυντή του ορφανοτροφείου εκμεταλλευόταν σεξουαλικά τα άτομα που βρίσκονταν εκεί.

Ο κατηγορούμενος σύχναζε στο ορφανοτροφείο στην περιοχή Σείχ Ζενέντ, με την ιδιότητα του «δωρητή», και παρείχε χρήματα και δώρα στους τροφίμους και τον διευθυντή στο πλαίσιο του σχεδίου του.

Ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο του ορφανοτροφείου να χρηματοδοτήσει τέσσερις τροφίμους για να ζήσουν μαζί του, στο διαμέρισμά του, ένα αίτημα που εγκρίθηκε από τον διευθυντή του ορφανοτροφείου, τον δεύτερο κατηγορούμενο, μέσω μιας ψεύτικης «συμβάσεως χορηγίας».

Αφού τα τέσσερα θύματα μετακόμισαν στο διαμέρισμα του κατηγορουμένου, υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση και άσεμνη επίθεση από τον επιχειρηματία.

Ο κατηγορούμενος απείλησε ότι θα τους διακόψει την οικονομική τους υποστήριξη και θα τους πετάξει στον δρόμο αν λέγανε την αλήθεια για ότι είχε συμβεί, γεγονός που ώθησε ένα από τα θύματα να τον καταγγείλει στις αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ασφάλειας διέταξαν τη σύλληψη των κατηγορουμένων, που τέθηκαν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες εν αναμονή της έρευνας. Οι ομολογίες τους και η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσαν το έγκλημα που σόκαρε την αιγυπτιακή κοινή γνώμη.

