Τραμπ: «Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι πω εγώ – Θα μπορούσα να κατέβω για πρωθυπουργός του Ισραήλ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με τον πόλεμο και τη στάση απέναντι στο Ιράν, στέλνοντας μήνυμα στενής συνεργασίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους από αεροπορική βάση στο Μέριλαντ και ξεκαθάρισε πως υπάρχει πλήρης συνεννόηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τονίζοντας παράλληλα ότι «θα κάνει ό,τι του ζητήσω» και χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν πολύ, πολύ καλό άνθρωπο». Παράλληλα, στάθηκε και στις πιέσεις που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λόγω του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά».

Trump on Netanyahu:



Netanyahu will do whatever I want him to do. pic.twitter.com/j3qC7UmPYX — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και χιούμορ σχετικά με τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ και είπε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 99% αποδοχής στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να κατέβω για πρωθυπουργός, οπότε ίσως αφού τελειώσω αυτό που κάνω, να πάω στο Ισραήλ και να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός».

Trump claims Netanyahu will comply with his directives and jokes he’s polling at 99% in Israel, suggesting he could run for Prime Minister after his current endeavors. pic.twitter.com/axegoRMqzr — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) May 20, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική πίεση και η δυσαρέσκεια του κόσμου αυξάνονται συνεχώς. «Υπάρχει πολύς θυμός τώρα στο Ιράν, γιατί ο κόσμος ζει πολύ δύσκολα. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί τόσο έντονα και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν η οποία θα άνοιγε μόνο τα Στενά του Ορμούζ και θα παρέτεινε την κατάπαυση πυρός, ο Τραμπ φάνηκε θετικός αλλά ήθελε να δείξει ότι δεν πιέζεται χρονικά και δεν υπολογίζει την επικοινωνιακή ζημιά που κάνει ο πόλεμος στα ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον ερχόμενο Νοέμβριο.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε το στενό, κάτι που θα γινόταν αμέσως, οπότε θα δώσουμε σε αυτό μία ευκαιρία. Δεν βιάζομαι. Όλοι λένε: “Ω, οι ενδιάμεσες εκλογές”. Δεν βιάζομαι… Ιδανικά, θα ήθελα να δω πολύ λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται αντί για πολλούς», τόνισε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις να βρίσκονται στα «κόκκινα» και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την ελπίδα να ολοκληρωθεί η συμφωνία Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, παρά τις απειλές Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των επιθέσεων.