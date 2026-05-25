Σουηδία: 10ετής κάθειρξη η εισαγγελική πρόταση για τον 62χρονο που εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε επαφές με 120 άνδρες

Φρικιαστική υπόθεση Πελικό και στη Σουηδία. Η εισαγγελία της πόλης Χάρνοσαντ πρότεινε την καταδίκη σε 10ετή κάθειρξη του 62χρονου, ο οποίος ανάγκαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται ερωτικά έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες.

Επιπλέον, ο 62χρονος σύζυγος στη Σουηδία κατηγορείται και για οκτώ βιασμούς και παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Η δίκη του 62χρονου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος, διεξάγεται από τις 10 Απριλίου κεκλεισμένων των θυρών.

«Ζήτησα την καταδίκη του για μαστροπεία με επιβαρυντικά στοιχεία, πρώτον επειδή διευκόλυνε αυτές τις ενέργειες και δεύτερον επειδή είχε οικονομικό όφελος», δήλωσε η εισαγγελέας, Ίντα Άνερστετ στους δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι ο άνδρας εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του «χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2025, ο 62χρονος αναρτούσε «αγγελίες» στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού και παρακολουθούσε τη γυναίκα, εξαναγκάζοντάς την να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις και σε διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους «πελάτες».

Η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσντότιρ, ζητά αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ, δηλώνοντας στη δημόσια τηλεόραση SVT ότι ο κατηγορούμενος «τη χρησιμοποιούσε σαν τραπεζική κάρτα και την πουλούσε σαν να ήταν εμπόρευμα».

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη (26.05.2026).