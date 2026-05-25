Ουκρανία: Εξαπέλυσε νέες φονικές επιδρομές στη Ρωσία και σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη του Ντονέτσκ

Μπαράζ καταστροφικών αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσαν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Ρωσία αλλά και σε μια – υπό ρωσική κατοχή – περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Ένα όχημα έγινε στόχος επίθεσης με drone στην πόλη Γκράιβορον», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της επαρχίας Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, με τις αρχές να προσθέτουν ότι «ένας άμαχος σκοτώθηκε».

Στην ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια Μπεριόζκα, έγραψε στο Telegram ο υπηρεσιακός περιφερειακός κυβερνήτης Γιέγκορ Κοβάλτσουκ.

Στη Χόρλοβκα, μια πόλη που βρίσκεται σε σε μια υπό ρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, «τέσσερις άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών γεννηθέντων το 2012 και το 2013, σκοτώθηκαν από επίθεση του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Ιβάν Πρίχοντκο, ο – διορισμένος από την Μόσχα – τοπικός κυβερνήτης.