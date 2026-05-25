Κόσμος

Ιράν: Επιπόλαια τα τραύματα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ – Χρειάστηκε μόνο ένα δύο ράμματα όχι ακρωτηριασμός

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε τον Απρίλιο ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί»
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Amir Kholousi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μίλησε αξιωματούχος της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάρρησή του στο αξίωμα, στις 8 Μαρτίου και περιορίζεται στη δημοσίευση γραπτών δηλώσεων. 

Το Ιράν αποκαλύπτει σπάνια πληροφορίες για τον 56χρονο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ίχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Σήμερα (25.05.2026), ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπόυρ αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εισήχθη σε νοσοκομείο στις 13.00 της 28ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε «σε χειρουργείο, μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες».

«Πέρα από τα επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν απαιτήθηκε κάποιος ακρωτηριασμός, ούτε προκλήθηκαν επιπλοκές, δεν είχε τίποτα το σοβαρό», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna.

«Ως γιατρός, νομίζω ότι δεν ήταν σοβαρά τραύματα, δεν χρειάστηκε κάποια χειρουργική επέμβαση, μόνο ένα-δυο ράμματα», είπε.

Μάλιστα, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τηρούσε το Ραμαζάνι, αρνήθηκε να φάει φαγητό μέχρι τη διακοπή της νηστείας το βράδυ, «κάτι που δείχνει ότι ήταν καλά στην υγεία του», σχολίασε ο Κερμανπούρ.

Ο ανώτατος ηγέτης πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου. Στις 7 Μαΐου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είπε ότι συναντήθηκε μαζί του επί δυόμιση ώρες.

Τρεις ημέρες αργότερα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, συναντήθηκε επίσης με τον Χαμενεΐ ο οποίος έδωσε «νέες οδηγίες» για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
84
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά – Οι χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Πρόσθεσε επίσης ότι οι συμφωνίες θα είναι ένα «έγγραφο που θα τυγχάνει σεβασμού όσο κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον κόσμο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo