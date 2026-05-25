Το «μνημόνιο κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με το CBS

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ιράν να αποδεχτεί συγκεκριμένους όρους, με στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο και να επιστρέψει η σταθερότητα στην περιοχή. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι και η αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 25.05.2026, απαίτησε από τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ, εμφανίστηκε ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, λέγοντας πως είτε θα υπάρξει μια «σπουδαία συμφωνία» με το Ιράν είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να επιδιώκει μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα στην περιοχή, με αναλυτές να μιλούν για «σκληρό παζάρι» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου CBS News, οι δύο πλευρές συζητούν ένα μνημόνιο κατανόησης με τις αντιπροσωπείες να βρίσκονται στο Κατάρ, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο μόνιμη ειρήνη. Πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά έξι βασικά σημεία.

Τα έξι σημεία του «μνημονίου κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το Ιράν, οι όροι του σχεδίου μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνουν:

Παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας κατά 60 ημέρες. Άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και λήψη μέτρων για την επαναφορά της κυκλοφορίας στις προπολεμικές συνθήκες εντός 30 ημερών. Το Ιράν και οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους τους, να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τερματίζονται άμεσα και μόνιμα. Δεσμεύονται επίσης να μην ξεκινήσουν κανέναν πόλεμο μεταξύ τους και να απέχουν από απειλές ή χρήση βίας. Το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με έναν μηχανισμό που θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Τα ζητήματα των δεσμευμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και των κυρώσεων κατά του καθεστώτος θα αντιμετωπιστούν με βάση τη συμμόρφωση του Ιράν με τα προηγούμενα σημεία.

Τα έξι σημεία της προτεινόμενης συμφωνίας επιβεβαίωσε προς το CBS ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, με έναν μικρό θα μπορούσε να πει κανένας αστερίσκο, όσον αφορά τη δήλωση για τον τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Αν τελικά υπάρξει συμφωνία, εκτιμάται πως θα μειωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και θα βοηθηθεί η παγκόσμια οικονομία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κρίσιμο πέρασμα για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων. Μέχρι στιγμής πάντως, οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει οριστική κατάληξη.