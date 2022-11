Ο Αλάα Άμπντελ Φάταχ, ηγετική μορφή της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης και πολιτικός αντίπαλος του προέδρου της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σταμάτησε την απεργία πείνας, σύμφωνα με αυτά που είπε η αδελφή του στο Twitter.

Ειδικότερα, η αδελφή του Αλάα Άμπντελ Φάταχ, Σανάα Σαΐφ, έλαβε μια επιστολή από τη φυλακή της Αιγύπτου όπου εκείνος κρατείται, την οποία θεωρεί «απόδειξης ζωής». «Σταμάτησα την απεργία πείνας μου. Θα εξηγήσω τα πάντα την Πέμπτη», αναφερόταν στην επιστολή με χθεσινή (14.11.2022) ημερομηνία.

Η οικογένεια του απεργού πείνας είχε καταθέσει πρόσφατα αίτημα για προεδρική χάρη, λέγοντας πως η ζωή του κινδυνεύει έπειτα από επτά μήνες απεργίας πείνας.

We just got this letter. Alaa has broken his hunger strike. I don’t know what’s happening inside, but our family visit is scheduled for Thursday and he’s saying to bring a cake to celebrate his birthday. #FreeAlaa pic.twitter.com/tEk02T5hcW