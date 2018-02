Αιματηρή επίθεση με ένα νεκρό στη Γιούτα

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στη Γιούτα. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικημένη γειτονιά του West Valley City. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα θύματα.

«Ο δράστης δεν βρίσκεται υπό κράτηση. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη» ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία.

Σε σχετικά μικρή απόσταση πυροβολήθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος στο South Salt Lake.

Δεν έχει γίνει σαφές αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Parkway shooting: three shooting victims. One male deceased. Two males injured. Ages not determined. Suspect(s) not in custody. Investigation underway. pic.twitter.com/jd5eLrK1II

— WVC Police (@WVCPD) February 14, 2018