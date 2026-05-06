Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Δίνω μία εβδομάδα προθεσμία στο Ιράν για συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλώνοντας την Τετάρτη 06.05.2026 στο Fox News πως «το Ιράν έχει μία εβδομάδα» για να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Με σκληρή γλώσσα αλλά και εμφανή αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας στο Ιράν για να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, εμφανίστηκε βέβαιος πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει στο PBS News ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Παρότι δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ παραδέχθηκε πως και στο παρελθόν είχε πιστέψει ότι βρισκόταν κοντά σε συμφωνία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του ώστε να μεταφερθεί στην Αμερική.

«Θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ακόμη ότι θεωρεί «απίθανο» να στείλει ξανά στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για νέες επαφές, εξηγώντας πως οι συζητήσεις μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και η τελική συνάντηση για την υπογραφή συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί «κάπου» αργότερα.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε και αυστηρή προειδοποίηση προς την ιρανική πλευρά.

«Αν συμφωνήσουν, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα βομβαρδίσουμε», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την απειλή που έχει εκφράσει αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία, προειδοποιώντας όμως ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, «θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά από αντικρουόμενα μηνύματα που έστειλε για το θέμα, καθώς νωρίτερα, μιλώντας στη New York Post, είχε εμφανιστεί πιο επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο άμεσης προόδου στις συνομιλίες.

Όταν ρωτήθηκε αν αναμένεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, απάντησε: «Δεν το νομίζω».

«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση ότι η «Επιχείρηση Ελευθερία» ανεστάλη προσωρινά, ώστε να δοθεί χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.