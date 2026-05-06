Εντυπωσιακό ψηφιδωτό με την αρχαιοελληνική λέξη «τρυφή»

Ένα μωσαϊκό ηλικίας 1.800 ετών, ήρθε στο φως, κατά τη διάρκεια παράνομης ανασκαφής στον κήπο ενός αμπελώνα στο Τοκάτ, της Τουρκίας.

Το εντυπωσιακό μωσαϊκό, βρέθηκε στην πόλη της Τουρκίας, όπου ο Καίσαρας είπε «ήρθα, είδα, νίκησα» και σε αυτό, είναι σχηματισμένη η αρχαία ελληνική λέξη «Τρυφή», που σημαίνει «πολυτέλεια και αφθονία».

Tokat’ta bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazıyla ortaya çıkan Roma Dönemi’ne ait figürlü mozaikler için kurtarma kazıları yapılıyor.



Antik Yunanca "ΤΡΥΦΗ" (lüks ve bolluk) yazılı mozaiğin işçiliğiyle Zeugma'daki "Çingene Kızı"na benzetildiği belirtildi.