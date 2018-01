Αιματηρή επίθεση τζιχαντιστών στο Save the Children – Τουλάχιστον 2 νεκροί

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνήτη της επαρχίας, όμως ο απολογισμός αυτός μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στον περίβολο του κτιρίου.

«Οι μάχες έχουν τερματιστεί, οι δυνάμεις ασφαλείας εκκαθαρίζουν το κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διαθέτουμε, ένας άμαχος σκοτώθηκε καθώς και ένας στρατιώτης και 14 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αταουλάχ Χογιάνι.

Η σορός ενός από τους επιτιθέμενους που πυροδότησε τη ζώνη με τα εκρηκτικά την οποία φορούσε βρέθηκε στο σημείο και ένας άλλος σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατών, που φορούσαν στρατιωτικές στολές, παραμένει αδιευκρίνιστος.

Πριν από λίγο η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό της. Το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης, Amaq, ανέφερε πως η επιχείρηση περιελάμβανε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και άλλες τρεις επιθέσεις που είχαν στόχο βρετανικούς, σουηδικούς και αφγανικούς κυβερνητικούς θεσμούς στην Τζαλαλαμπάντ, χωρίς να αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες.

#Nangarhar – gunshots ring out as clashes continue between insurgents and security forces after militants launched an attack on the #SaveTheChildren organization in #Jalalabad city #Afghanistan pic.twitter.com/sqCYDbmHEg

— TOLOnews (@TOLOnews) January 24, 2018