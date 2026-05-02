Κόσμος

Ιράν: Η νέα πρόταση που απορρίπτει ο Τραμπ προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως «πάτημα» για πυρηνική συμφωνία

H Τεχεράνη πιστεύει πως οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο θα διευκολυνθεί την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Nathan Howard

Τέσσερις εβδομάδες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανέστειλαν την εκστρατεία βομβαρδισμών τους εναντίον του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον για μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου.

Το Ιράν εμποδίζει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Κόλπο εκτός από τις δικές του για περισσότερο από δύο μήνες, ενώ και οι ΗΠΑ, μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλαν τον δικό τους αποκλεισμό πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Παρασκευή (01.05.2026) πως «δεν είναι ικανοποιημένος» από την τελευταία πρόταση του Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Τι προτείνει η νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν;

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα εμπιστευτικής διπλωματίας, ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος μίλησε σήμερα (02.05.2026) για τη νέα ειρηνευτική πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο ίδιος τόνισε ότι προβλέπει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για αργότερα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.

Με βάση την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει με εγγύηση ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν ξανά. Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους.

Μελλοντικές συνομιλίες θα διεξαχθούν στη συνέχεια για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, με το Ιράν να απαιτεί από την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, ακόμη κι αν συμφωνήσει να το αναστείλει.

«Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για το πιο περίπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρονται στο τελικό στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο κλίμα», είπε ο αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Reuters και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μετέδωσαν ήδη την περασμένη εβδομάδα πως η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ πριν από την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι αυτό το νέο χρονοδιάγραμμα έχει τώρα παρουσιαστεί σε επίσημη πρόταση που διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών.

Η Ουάσινγκτον έχει πει κατ΄επανάληψη ότι δεν πρόκειται να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς μία συμφωνία που θα εμποδίζει διά παντός το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αυτός ήταν και ο κύριος στόχος που επικαλέστηκε ο Τραμπ όταν εξαπέλυσε τα πλήγματα τον Φεβρουάριο εν μέσω συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
107
59
57
38
REUTERS
Ο Τζέφρι Επστάιν
αμερικανικός στρατός 21
Newsit logo
Newsit logo