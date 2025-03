Αιματοχυσία στη Συρία με υπογραφή Ερντογάν: Σε νέα τροχιά ανάφλεξης η Μέση Ανατολή

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις σφαγές αθώων και αμάχων που έχουν ξεσπάσει και πάλι στη Συρία με τις… πλάτες της Τουρκίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η εμπλοκή της Άγκυρας στις εξελίξεις στη Συρία έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο της στην περιοχή και τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στην ευρύτερη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο ρόλος της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να στηρίζει την προσωρινή κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα. Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η Άγκυρα κατηγορείται ότι προσφέρει πολιτική και στρατιωτική κάλυψη σε ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στις επιθέσεις εναντίον των αλαουιτών και άλλων μειονοτήτων, γεγονός που πυροδοτεί νέες εντάσεις στην ήδη ταραγμένη περιοχή.

Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί: πάνω από 1.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ αυτών πολλοί άμαχοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους. Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για ανείπωτες θηριωδίες, με επιθέσεις σε χωριά, δολοφονίες αμάχων και μαζικές εκτελέσεις, που φέρνουν στο νου τις πιο σκοτεινές στιγμές του πολυετούς εμφυλίου πολέμου.

Συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας και των πιστών της έκπτωτης κυβέρνησης ξέσπασαν την Πέμπτη στην καρδιά της μειονότητας των Αλαουιτών, στην οποία ανήκει ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ, και έκτοτε έχουν κλιμακωθεί, με αναφορές για πάνω από 1.500 νεκρούς, πάρα πολλοί εξ αυτών άμαχοι.

Το νέο αυτό κύμα εχθροπραξιών ανοίγει ξανά τις πληγές του 13ετούς εμφυλίου πολέμου, σε μια ήδη αποσταθεροποιημένη χώρα.

Η αντεπίθεση των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον των ανταρτών που παραμένουν πιστοί στον Άσαντ προκάλεσε χάος σε πόλεις και χωριά της κυρίως αλαουιτικής παράκτιας κοινότητας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν δεκάδες εκτελέσεις, καθώς σουνίτες μαχητές στοχοποίησαν μέλη της αλαουιτικής μειονότητας, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην εξέγερση.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις έχουν συγκρουστεί με τις κουρδικές πολιτοφυλακές που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στη χώρα και, σύμφωνα με πηγές του Reuters, πιέζει τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη Συρία αποδυναμωμένη.

Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει κατηγορηθεί για ενεργό εμπλοκή στις εξελίξεις στη Συρία. Σύμφωνα με αναφορές, η τουρκική κυβέρνηση φέρεται να υποστηρίζει ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στις πρόσφατες σφαγές, ιδιαίτερα κατά των αλαουιτών και άλλων μειονοτήτων. Αυτή η υποστήριξη έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο τη Συρία.

Τα Ηνωμένα Έθνη την Κυριακή (09.03.2025) δήλωσαν ότι οι αναφορές για ολόκληρες οικογένειες που σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Συρία ήταν «εξαιρετικά ανησυχητικές» και ζήτησαν να σταματήσει αμέσως η βία.

A Christian in Syria is asking for help, because people in his village are being killed. pic.twitter.com/TETZyGDOYx

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης» την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σχετικά με τις επιθέσεις κατά των Αλαουιτών στη Λατάκια της Συρίας: «Βλέπουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζει χωρίς καμία πρόκληση η συριακή κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες εκτροχιάζεται από μια προβοκάτσια».

Καλώντας κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ισλαμικό τέμενος στη Δαμασκό να προασπιστεί η «εθνική ενότητα» και η «ειρήνη», ο μεταβατικός πρόεδρος Σάρα ανακοίνωσε πως συγκροτείται «ανεξάρτητη» επιτροπή «έρευνας» για τα «εγκλήματα σε βάρος πολιτών», ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να «οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Θα απαιτήσουμε λογοδοσία» επέμεινε, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων , «χωρίς επιείκεια, από οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται στην αιματοχυσία αμάχων (…) ή υπερέβη τις κρατικές εξουσίες», υποσχόμενος πως θα συγκροτηθεί επιτροπή για να «προστατεύσει την κοινή ειρήνη».

Ο Σάρα, ως πρότινος επικεφαλής της ριζοσπαστικής σουνιτικής ένοπλης οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ηγήθηκε της συμμαχίας που ανέτρεψε τον κ. Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου, αναγκάζοντας τον έκπτωτο πρόεδρο να καταφύγει στη Μόσχα.

Ο μεταβατικός επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ Αλ Σιμπάνι διαβεβαίωσε από το Αμάν πως οι de facto αρχές είναι «εγγυήτριες» της ασφάλειας και των δικαιωμάτων όλο του συριακού λαού και «όλων των θρησκειών» και ότι «προστατεύουμε τους πάντες με τον ίδιο τρόπο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία στη χώρα με διάφορες εθνότητες και πιστούς διαφόρων θρησκειών, όπου μαινόταν για πάνω από 13 χρόνια εμφύλιος πόλεμος, ο Άχμαντ Σάρα επιδιώκει να εξασφαλίσει διεθνή υποστήριξη και να καθησυχάσει τις μειονότητες.

Στο κυριακάτικο κήρυγμα του ο ελληνορθόδοξος πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄ δήλωσε πως διαπράχθηκαν σφαγές «πολλών αθώων χριστιανών». Στην πλειονότητά τους, επέμεινε, τα θύματα ήταν «αθώοι και άοπλοι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

“We Christians are being slaughtered”



Syrian families from Christian and Alawite communities are seeking refuge in Lebanon, fleeing mass executions by the ruling Hay’at Tahrir al-Sham forces—let’s hear their voices on the unfolding crisis in Syria. pic.twitter.com/5IoDnIkeMQ