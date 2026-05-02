Ρόμπερτ Φίτσο: Ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης θα συναντήσει τον Ζελένσκι στο Κίεβο – «Θέλω η Ουκρανία να ενταχθεί στη ΕΕ»

Ο Σλοβάκος εθνικιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο έχει «πάρει αποστάσεις» από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφού θεωρείται μαζί με τον Βίκτορ Όρμπαν, φίλος τους Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο φαίνεται πως ο φιλορώσος Ρόμπερτ Φίτσο θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με την Ουκρανία και έτσι θα ταξιδέψει στο Κίεβο για να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα (02.05.2026) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τους. σχέσεις τους.

«Θα συνεχίσουμε με τη μορφή κοινών κυβερνητικών συναντήσεων και θα πραγματοποιήσουμε επίσης αμοιβαίες επισκέψεις στις πρωτεύουσές μας», δήλωσε ο Φίτσο, που απέφευγε να μεταβεί στο Κίεβο.

«Επιβεβαίωσα ότι η Σλοβακία υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή θέλουμε ο γείτονάς μας, η Ουκρανία, να είναι μια σταθερή και δημοκρατική χώρα», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και τις υποστηρίζουμε και οι δύο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης της Σλοβακίας για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κίεβο και τον ευχαρίστησε για την πρόσκλησή του στην Μπρατισλάβα, με «τη δυνατότητα μιας προσωπικής συνάντησης στο προσεχές μέλλον».

I have just spoken with Slovakia’s Prime Minister @RobertFicoSVK. We need strong relations between our countries, and both of us are interested in this. It was important to hear that Slovakia supports Ukraine’s membership in the European Union and is ready to share its experience… pic.twitter.com/LMXkXvgxUy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2026

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα (04.05.2026) στο Γιερεβάν, πρωτεύουσα της Αρμενίας, στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ). Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για «φιλικές σχέσεις μεταξύ Σλοβακίας και Ουκρανίας».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Οκτώβριο του 2023, ο Φίτσο υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος στο Κίεβο», παρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι σημερινές δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού έρχονται μια εβδομάδα πριν από την αναχώρησή του για τη Μόσχα, όπου έχει προγραμματιστεί να παραστεί στους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Σλοβακία τον Μάιο.