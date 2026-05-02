ΝΑΤΟ: Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε την απόφαση τους

Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσει κατά 5.000 τα στρατεύματά της στη Γερμανία, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε το Σάββατο (02.05.2026) ότι «συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση της Ουάσιγκτον».

Μετά από μια διαμάχη μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και Γερμανία -Ντόναλντ Τραμπ και Φρίντριχ Μερτς- για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου ότι ότι το Ιράν «ταπεινώνει» την Ουάσιγκτον στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με την παρουσία δυνάμεων στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνα και να αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια – όπου ήδη βλέπουμε πρόοδο από τότε που οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη πέρυσι.

We are working with the U.S. to understand the details of their decision on force posture in Germany. This adjustment underscores the need for Europe to continue to invest more in defence and take on a greater share of the responsibility for our shared security – where we’re… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 2, 2026

Παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να παρέχουμε αποτροπή και άμυνα καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ στο X.