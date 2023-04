Σοκ προκαλεί η είδηση ότι τουλάχιστον δέκα άνθρωποι στην Αϊτή κάηκαν ζωντανοί στη μέση του δρόμου από πλήθος εξοργισμένων κατοίκων. Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων και φέρονταν να είναι μέλη ένοπλης συμμορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα (24.04.2023), πριν από τα ξημερώματα, όταν μέλη συμμορίας εισέβαλαν σε συνοικίες της Καναπέ Βερ και – σύμφωνα με κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες – λεηλάτησαν σπίτια κι επιτέθηκαν σε διερχόμενους. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αϊτής, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ξέφυγε – χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από τις Αρχές το πώς – όταν αστυνομικοί πήγαν να συλλάβουν υπόπτους.

«Κατά τη διάρκεια έρευνας σε μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι, η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση όπλων και άλλου υλικού», όμως κατόπιν «πάνω από δέκα άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα αυτό δυστυχώς λιντσαρίστηκαν» από πολίτες, ανέφερε η αστυνομία της Αϊτής σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι εικόνες που κυκλοφορούν από διεθνή πρακτορεία, οι οποίες δείχνουν πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου κάηκαν τα τουλάχιστον δέκα φερόμενα μέλη της ένοπλης συμμορίας και να τραβούν το περιστατικό… με τα κινητά τους. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε την ημέρα που ο ΟΗΕ έκρουσε για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την ανασφάλεια στο κράτος της Καραϊβικής, κατ’ αυτόν αντάξια χωρών όπου εκτυλίσσονται «ένοπλες συρράξεις».

Δείτε φωτογραφίες:

Σημειώνεται ότι η αστυνομία δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Δεν έδωσε επίσης καμιά εξήγηση για το πώς έχασε τον έλεγχο της κατάστασης και πώς οι ύποπτοι που είχαν άνδρες της στα χέρια τους δολοφονήθηκαν από κατοίκους της συνοικίας αυτής, της Καναπέ Βερ.

«Μας ξύπνησαν πυροβολισμοί. Ήταν τρεις το πρωί, οι συμμορίες εισέβαλαν στη συνοικία μας. Ακούγαμε πυρά, κι άλλα πυρά», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της συνοικίας Τουργκό.

«Αν έρθουν συμμορίες να εισβάλουν στα σπίτια μας, θα αμυνθούμε, έχουμε κι εμείς όπλα, έχουμε ματσέτες, θα τούς πάρουμε τα δικά τους όπλα, δεν θα το βάλουμε στα πόδια», είπε άλλος κάτοικος, εμφανώς εξοργισμένος. «Οι μανάδες που θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους ας τα στείλουν αλλού», πρόσθεσε.

Οικογένειες εγκατέλειπαν όντως χθες, Δευτέρα (24.04.2023), κατά δεκάδες, συνοικίες που έγιναν στόχος επιθέσεων κακοποιών, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έφυγαν πεζή, κουβαλώντας κάποια λιγοστά υπάρχοντά τους.

Άλλα τουλάχιστον τρία φερόμενα ως μέλη συμμορίας δολοφονήθηκαν και τα πτώματά τους κάηκαν μέρα μεσημέρι χθες (24.04.2023), σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που ανέβηκαν στα social media.

Δείτε βίντεο:

Confrontation between gang members & community of Kanapevè. #Haiti According to journalists, the locals stoned and burned 10 gang members. The struggle between communities, gangs and the police is leaving tens of thousands of families burned out of their homes & neighborhoods. pic.twitter.com/340k27om8m