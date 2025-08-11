Κόσμος

Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου – Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

«Πορτοκαλί» συναγερμός για τις πτήσεις - Παραμένει ανοιχτό το αεροδρόμιο της Κατάνια - Δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη σεισμική δραστηριότητα
Ηφαίστειο
REUTERS/Giuseppe Di Stefano

Καπνούς και λάβα ξεκίνησε να βγάζει, για ακόμη μία φορά η Αίτνα. Η νέα έκρηξη στο πασίγνωστο ηφαίστειο της Σικελίας, προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων. Τα πλάνα από το σημείο είναι εντυπωσιακά.

Η ροή λάβας κατευθύνεται προς τον νότο, επιβεβαίωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV). Μετά τη νέα έκρηξη, το προσωπικό του Ινστιτούτου ξεκίνησε τις απαραίτητες μετρήσεις για να αξιολογήσει την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Ηφαίστειο
REUTERS/Giuseppe Di Stefano
REUTERS
REUTERS/Giuseppe Di Stefano

Δείτε live εικόνα εδώ:

Σχετικά με την σεισμική δραστηριότητα, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Οι μικροί και συχνοί σεισμοί όπου προκαλούνται από την μετακίνηση μάγματος και αερίων μέσα στο ηφαίστειο (ηφαιστειακό τρέμο) εντοπίζονται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα Nord-Est.

Λόγω της κατάστασης, το τμήμα του Ινστιτούτου που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή, εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό.

Ηφαίστειο
REUTERS/Giuseppe Di Stefano
REUTERS
REUTERS/Giuseppe Di Stefano

Το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό αλλά οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, εάν χρειαστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χαμάς: Ο Νετανιάχου συνεχίζει να λέει μία «σειρά από ψέματα προσπαθώντας να αποκρύψει την αλήθεια»
Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να «την απελευθερώσει από τη Χαμάς», κατηγορώντας τους επικριτές του για «παγκόσμια εκστρατεία ψεμάτων»
Μαχητές της Χαμάς
«Το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση για τη Γάζα» - Κοινή δήλωση Ελλάδας και άλλων 4 χωρών
Με κοινή τους δήλωση οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των 5 χωρών καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα - «Ανθρωπιστική καταστροφή αδιανόητου μεγέθους»
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 11
Newsit logo
Newsit logo