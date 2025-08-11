Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου – Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

Καπνούς και λάβα ξεκίνησε να βγάζει, για ακόμη μία φορά η Αίτνα. Η νέα έκρηξη στο πασίγνωστο ηφαίστειο της Σικελίας, προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων. Τα πλάνα από το σημείο είναι εντυπωσιακά.

Η ροή λάβας κατευθύνεται προς τον νότο, επιβεβαίωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV). Μετά τη νέα έκρηξη, το προσωπικό του Ινστιτούτου ξεκίνησε τις απαραίτητες μετρήσεις για να αξιολογήσει την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live εικόνα εδώ:

Σχετικά με την σεισμική δραστηριότητα, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Οι μικροί και συχνοί σεισμοί όπου προκαλούνται από την μετακίνηση μάγματος και αερίων μέσα στο ηφαίστειο (ηφαιστειακό τρέμο) εντοπίζονται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα Nord-Est.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Les images impressionnantes de la dernière éruption de l’Etna en Sicile pic.twitter.com/C1BK1ihvAr — BFMTV (@BFMTV) August 11, 2025

Λόγω της κατάστασης, το τμήμα του Ινστιτούτου που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή, εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό αλλά οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, εάν χρειαστεί.