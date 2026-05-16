Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς μετά από Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σε ανακοίνωσή τους επιβεβαιώνουν τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή χθες (15.05.2026) το βράδυ.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής του πτέρυγας Ιζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ πέθανε, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές που τον είχαν στο στόχαστρο τη Γάζα.

Οι IDF εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα-κρησφύγετο στην πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη της Γάζας δήλωσαν ότι στο βόρειο τμήμα της πόλης ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς «έπεσε μάρτυρας».

Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς που σκοτώνεται από ισραηλινά πυρά μετά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσαν ότι είχαν δώσει την εντολή να στοχεύσουν τον Χαντάντ

Ποιος ήταν ο Χαντάντ

Ο Χαντάντ, «ένας από τους αρχιτέκτονες της βάναυσης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου», έγινε στόχος «ακριβούς πλήγματος» στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ανέλαβε τον ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινβάρ τον Μάιο του 2025.

Πρόσφατα, αναφέρει ο στρατός, ο Χαντάντ «εργάστηκε για την ανοικοδόμηση των δυνατοτήτων του στρατιωτικού βραχίονα της τρομοκρατικής οργάνωσης και για τον σχεδιασμό πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατευμάτων του IDF».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Χαντάντ συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονταν υπό την ομηρία της Χαμάς. Ο Χαντάντ διαχειριζόταν το σύστημα ομηρίας της Χαμάς και περικύκλωσε τον εαυτό του με ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Είναι ένας από τους διοικητές με τη μακροβιότερη θητεία στη Χαμάς, αφότου εντάχθηκε στην τρομοκρατική οργάνωση από το ξεκίνησε. Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι «διατήρησε στενούς δεσμούς με την ηγεσία της Χαμάς» και έπαιξε «κεντρικό ρόλο στην τρομοκρατική κυριαρχία της Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χαντάντ διετέλεσε προηγουμένως επικεφαλής της Ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και είναι ένας από τους τελευταίους ανώτερους διοικητές «που διηύθυναν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον των στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.