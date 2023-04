Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει ένα σοκαριστικό ατύχημα κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Coachella. Μια ακροβάτισσα έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ εκτελούσε το πρόγραμμά της.

Η ακροβάτισσα, που βρίσκονταν πάνω από την σκηνή του Coachella, ήταν στον αέρα για περίπου 5 λεπτά όταν το πόδι της φάνηκε να γλιστράει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάμεσα από δύο ηχεία και να χτυπήσει. Δεν είναι σαφές εάν η ακροβάτισσα τραυματίστηκε ενώ ήταν στον αέρα, ή αν απλά έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

Η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη στη σκηνή του Coachella, καθώς άλλα μέλη της ακροβατικής ομάδας έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, γρήγορα στο σημείο έφτασαν διασώστες και την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο, για να μείνει ακίνητη.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα:

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h