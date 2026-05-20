Ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα στα γόνατα με δεμένα χέρια στο λιμάνι της Ασντόντ – «Καλωσήρθατε στο Ισραήλ»

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν εν πλω και οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Ασντόντ.

Δεκάδες ακτιβιστές φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με τα χέρια δεμένα. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τους σύρουν στο έδαφος για να τους απομακρύνουν από τον υπουργό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israelpic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Μπροστά σε δεκάδες ακτιβιστές δεμένους και γονατιστούς, ο Μπεν-Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».

Σε άλλο πλάνο, οι ακτιβιστές φαίνονται στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, ενώ σε άλλα σημεία του βίντεο ο υπουργός μιλάει έντονα με έναν άνδρα.

Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή του τελευταίου στολίσκου Global Sumud Flotilla που είχε στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας «έφτασε στο τέλος της», με τους συμμετέχοντες να μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Καλεί για εξηγήσεις τον Ισραηλινό πρέσβη η ιταλική κυβέρνηση

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκαν, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών τoυ στολίσκου Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή τους υπογράμμισαν:

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών.

Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Η ανάρτηση Ιταλού ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι