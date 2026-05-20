Βρετανός θα διασχίσει με καγιάκ τα 7 πιο επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα του κόσμου – Στόχος του να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την άνοια

Το αδύνατο δυνατό θέλει να κάνει ένας Βρετανός εξερευνητής οποίος ετοιμάζεται να διασχίσει με καγιάκ επτά από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, για να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Ο 26χρονος Βρετανός Louis Alexander δεν είναι ξένος στις ριψοκίνδυνες δοκιμασίες. Έχει ήδη τρέξει μαραθωνίους και έχει κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις σε θάλασσες σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο με το καγιάκ του, θέλοντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την άνοια, από την οποία έχασε τον παππού του, Captain Rick Taylor.

Ένας άντρας με το καγιάκ του απέναντι σε 7 επικίνδυνα περάσματα

Στη νέα του αποστολή, ο Αλεξάντερ θα περάσει από συνολικά 12 χώρες και θα καλύψει περίπου 300 μίλια εκτεθειμένων νερών. Το περιθώριο λάθους είναι ελάχιστο, καθώς κάθε διαδρομή κρύβει διαφορετικούς κινδύνους, από ισχυρά ρεύματα και ξαφνικές αλλαγές καιρού μέχρι μεγάλη ναυσιπλοΐα και παγωμένες θερμοκρασίες.

Η διαδρομή του θα ξεκινήσει με τη διάσχιση της Μάγχης, από τη Βρετανία προς τη Γαλλία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το North Channel, ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, το Στενό του Γιβραλτάρ, το Cook Strait στη Νέα Ζηλανδία, το Singapore Strait από τη Σιγκαπούρη προς την Ινδονησία, το Molokai Channel στη Χαβάη και, τέλος, το Beagle Channel ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή.

Ο 26χρονος κάνει την προετοιμασία του στη Βρετανία, γνωρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως τις συνθήκες που θα συναντήσει στην άλλη άκρη του κόσμου. Όπως εξήγησε, προπονείται στο γυμναστήριο για δύναμη, ώμους και κορμό, κάνει καγιάκ στον Τάμεση και περνά πολλές ώρες στην πισίνα. «Δεν μπορείς να προετοιμαστείς για συγκεκριμένες συνθήκες στη Βρετανία», είπε, εξηγώντας ότι σε τέτοιες αποστολές υπάρχει πάντα ένα κομμάτι αγνώστου.

Ο ίδιος το έχει ζήσει και στο παρελθόν. Όταν έτρεξε για πρώτη φορά στην Ανταρκτική, δεν υπήρχε πραγματικός τρόπος να προετοιμαστεί πλήρως για αυτό που θα αντιμετώπιζε. Όπως λέει, μπορείς να ελέγξεις όσα γίνεται στην προετοιμασία, αλλά κάποια στιγμή «θα το μάθεις με τον δύσκολο τρόπο».

Οι αναποδιές που ενδέχεται να αντιμετωπίσει

Οι επτά διαδρομές που έχει επιλέξει δεν είναι επικίνδυνες τυχαία. Η Μάγχη μπορεί το καλοκαίρι να έχει πιο ήρεμα νερά, αλλά παραμένει μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, με γρήγορες αλλαγές στην παλίρροια. Το North Channel είναι γνωστό για τις αιφνίδιες μεταβολές του καιρού, ακόμη και μέσα στους θερινούς μήνες.

Το Στενό του Γιβραλτάρ δημιουργεί τεράστια δυσκολία για ένα καγιάκ λόγω της έντονης ναυσιπλοΐας και των ισχυρών ανέμων. Το Cook Strait στη Νέα Ζηλανδία θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο απρόβλεπτα θαλάσσια περάσματα, με βίαια ρεύματα και δύσκολες συνθήκες.

Στο Singapore Strait, ο κίνδυνος συνδέεται και με την τεράστια κίνηση πλοίων, αλλά και με περιστατικά επιθέσεων σε σκάφη. Στο Molokai Channel, ο Alexander θα έχει να αντιμετωπίσει και τη θαλάσσια ζωή, όπως καρχαρίες και μέδουσες, ενώ στο Beagle Channel οι θερμοκρασίες παραμένουν κοντά στο μηδέν ακόμη και το καλοκαίρι.

Ο Βρετανός θα συνοδεύεται βέβαια από σκάφος υποστήριξης, το οποίο θα βοηθά στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και θα βρίσκεται κοντά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κύματα που θα φτάνουν τα 3,6 μέτρα.

Ο ιερός σκοπός του Louis Alexander πίσω από αυτό είναι ότι θέλει να συγκεντρώσει χρήματα για το Race Against Dementia, τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε ο θρύλος της Formula 1, Sir Jackie Stewart. Για τον ίδιο, η αποστολή δεν είναι μόνο ένα ρεκόρ. Είναι ένας τρόπος να τιμήσει τον παππού του.