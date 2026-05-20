Φρεγάτες Belharra επέλεξε η Σουηδία – Το Πολεμικό Ναυτικό και η ελληνική επένδυση δικαιώνονται

Η απόφαση της Σουηδίας να επιλέξει τις φρεγάτες Belharra της Naval Group για το πρόγραμμα των νέων φρεγατών κλάσης Luleå αποτελεί μια εξέλιξη με ξεχωριστή, σημασία όχι μόνο για τη γαλλική ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η Σουηδία επιβεβαιώνει, με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι η απόφαση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού να επενδύσει πρώτο, μαζί με το στις φρεγάτες νέας γενιάς Belharra δεν ήταν ένα ρίσκο χωρίς βάθος, αλλά μια στρατηγική επιλογή με προοπτική.

Η Σουηδία, μια χώρα με υψηλή τεχνολογική κουλτούρα, ισχυρή αμυντική βιομηχανία, δική της ναυτική παράδοση και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον στη Βαλτική, δεν επέλεξε τυχαία.

Μετά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και υπό τη σκιά της ρωσικής απειλής στη Βαλτική, αναζητούσε ένα πλοίο με αυξημένες δυνατότητες αεράμυνας, αντιπυραυλικής προστασίας, συνοδείας νηοπομπών, προστασίας θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας και συμμετοχής σε συμμαχικές επιχειρήσεις πέραν των στενών ορίων της Βαλτικής.

Η επιλογή της FDI δείχνει ότι η γαλλική σχεδίαση θεωρήθηκε ώριμη, διαθέσιμη, επιχειρησιακά αξιόπιστη και ικανή να καλύψει άμεσα κρίσιμες ανάγκες.

Δικαίωση για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η εξέλιξη έχει σαφή πολιτική και επιχειρησιακή ανάγνωση. Όταν η Ελλάδα αποφάσισε να αποκτήσει τις FDI HN, η επιλογή αυτή αντιμετωπίστηκε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από κάποιους με επιφυλακτικότητα. Το πλοίο ήταν νέο και δεν υπήρχε ακόμη πολυετής επιχειρησιακή εμπειρία.

Η πρώτη φρεγάτα της κλάσης βρισκόταν υπό ναυπήγηση για το Γαλλικό Ναυτικό και η Ελλάδα αποφάσιζε να μπει σε ένα πρόγραμμα αιχμής, σχεδόν από την αρχή του κύκλου ζωής του.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία της επιλογής, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό δεν αναζητούσε απλώς ένα διαθέσιμο πλοίο. Αναζητούσε μια πλατφόρμα για τις επόμενες δεκαετίες.

Αναζητούσε ένα πλοίο το οποίο δεν θα κάλυπτε μόνο τις ανάγκες του σήμερα, αλλά θα μπορούσε να σταθεί στον πυρήνα της ναυτικής ισχύος της χώρας σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές εξελίσσονται με ραγδαίο ρυθμό. Και να κάνει τη διαφορά σε σχέση με το τουρκικό ναυτικό.

Η σουηδική απόφαση έρχεται, λοιπόν, να επιβεβαιώσει ότι η ελληνική επιλογή δεν ήταν αποκομμένη από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά αντίθετα, ήταν μπροστά από αυτήν.

Η Ελλάδα μπήκε νωρίς σε ένα πρόγραμμα που πλέον αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή δυναμική και επιβεβαιώνεται από ένα ναυτικό που έχει διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά εξίσου αυστηρά τεχνικά και στρατηγικά κριτήρια.

Από το ρίσκο της πρώιμης επιλογής στην ευρωπαϊκή επιβεβαίωση

Η ελληνική απόφαση, όταν ελήφθη, είχε έντονο στοιχείο στρατηγικής πρόβλεψης. Το Ναυτικό Επιτελείο επέλεξε να μη μείνει σε λύσεις προηγούμενης γενιάς, όσο αξιόπιστες κι αν ήταν. Επέλεξε να περάσει κατευθείαν σε ένα πλοίο με ψηφιακό πυρήνα, με κορυφαίο ραντάρ, με προηγμένο σύστημα μάχης, με δυνατότητα να λειτουργεί δικτυοκεντρικά και με όπλο την τεχνολογία σε ένα περιβάλλον κορεσμού από πυραύλους, drones, αεροσκάφη, ηλεκτρονικό πόλεμο και υποβρύχιες απειλές.

Αυτό που τότε μπορούσε να εμφανιστεί ως επιλογή με ρίσκο, σήμερα ήδη φαίνεται ότι ήταν επιλογή με διορατικότητα. Η FDI δεν παρέμεινε ένα πλοίο αποκλειστικά γαλλικού ενδιαφέροντος ούτε μια ειδική λύση για την Ελλάδα. Η Σουηδία, με τη δική της ναυτική σχολή, τις δικές της βιομηχανικές δυνατότητες και τις δικές της επιχειρησιακές απαιτήσεις, κατέληξε στην ίδια βασική πλατφόρμα.

Φρεγάτα νέας γενιάς για πόλεμο νέας εποχής

Η ελληνική επιλογή στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά δεδομένα. Η FDI δεν είναι μια κλασική φρεγάτα με συμβατική λογική. Είναι ένα ψηφιακό πολεμικό πλοίο, σχεδιασμένο γύρω από αισθητήρες νέας γενιάς, υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, αυξημένη επιβιωσιμότητα, δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων και αεράμυνα περιοχής με πυραύλους Aster 30.

Η σταθερή διάταξη του ραντάρ SeaFire, η αρχιτεκτονική μάχης, η δυνατότητα διαχείρισης σύνθετης τακτικής εικόνας και η διασύνδεση με φίλιες μονάδες αποτελούν στοιχεία που την τοποθετούν στην κορυφή των ευρωπαϊκών φρεγατών νέας γενιάς. Δεν πρόκειται απλώς για πλοίο με ισχυρά όπλα, αλλά για πλατφόρμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το Πολεμικό Ναυτικό βλέπει, αξιολογεί, διαμοιράζει και αξιοποιεί την τακτική εικόνα.

Η Σουηδία δεν επέλεξε απλώς ένα πλοίο αλλά ένα επιχειρησιακό μοντέλο. Μια φρεγάτα που μπορεί να αναλάβει ρόλο αεράμυνας, να λειτουργήσει ως κόμβος ναυτικής ισχύος, να προστατεύσει κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο νατοϊκό δίκτυο επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι η σουηδική κυβέρνηση συνδέει τις νέες φρεγάτες με τη δραστική ενίσχυση της αεράμυνας και της προστασίας της Βαλτικής δείχνει ότι η FDI αξιολογήθηκε με βάση τα ίδια κριτήρια που απασχολούν και το Πολεμικό Ναυτικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το ίδιο επιχειρησιακό συμπέρασμα σε Αιγαίο και Βαλτική

Αυτή η σύμπτωση στρατηγικής αντίληψης είναι κρίσιμη. Το Αιγαίο και η Βαλτική είναι διαφορετικές θάλασσες, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά υψηλής δυσκολίας.

Περιορισμένοι θαλάσσιοι χώροι, έντονη παρουσία αεροπορικών και πυραυλικών απειλών, ανάγκη ταχείας αντίδρασης, πυκνή εικόνα επιφανείας, επιχειρήσεις κοντά σε ακτές και νησιά, απαίτηση για επιβίωση σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου.

Η Σουηδία χρειάζεται φρεγάτες για να ελέγχει κρίσιμες θαλάσσιες προσβάσεις στη Βαλτική, να προστατεύει στρατιωτικές και πολιτικές θαλάσσιες μεταφορές και να συμβάλλει στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα χρειάζεται FDI για να ελέγχει το Αιγαίο, να επιχειρεί στην Ανατολική Μεσόγειο και να καλύπτει με αεράμυνα περιοχής τον Στόλο και κρίσιμες περιοχές ενδιαφέροντος.

Η FDI αποτελεί απάντηση σε αυτή τη νέα εποχή. Δεν είναι πλοίο μόνο για κλασικές ναυμαχίες αλλά για σύνθετες επιχειρήσεις, όπου το πρώτο ζητούμενο είναι ποιος βλέπει πρώτος, ποιος ταξινομεί πρώτος, ποιος διαμοιράζει την εικόνα ταχύτερα και ποιος αποφασίζει με ακρίβεια πριν ο αντίπαλος επιβάλει τον δικό του ρυθμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φρεγάτα γίνεται πλατφόρμα διοίκησης, ελέγχου, επιτήρησης και εμπλοκής. Και αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο για το Πολεμικό Ναυτικό όταν αποφάσιζε την απόκτηση των FDI.

Πολλαπλασιαστής αξιοπιστίας για την ελληνική επένδυση

Για την Αθήνα, η σουηδική επιλογή λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αξιοπιστίας. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ένας από τους δύο μόνο χρήστες του τύπου, μαζί με τη Γαλλία.

Με την προσθήκη της Σουηδίας, η FDI αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή βάση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο στόλο χρηστών, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υποστήριξη, πιθανές συνέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, κοινές τεχνικές λύσεις, μελλοντικές αναβαθμίσεις και πιθανή μείωση κόστους σε βάθος χρόνου.

Δεν είναι μικρό πράγμα για ένα ναυτικό που επενδύει σε μια νέα κλάση πλοίων να βλέπει μια ακόμη προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα να επιλέγει την ίδια πλατφόρμα.

Στον ανταγωνισμό υπήρχαν προτάσεις και από άλλες ευρωπαϊκές ναυπηγικές σχολές, όμως η Naval Group επικράτησε με βασικά κριτήρια την ταχύτητα παράδοσης, την ωριμότητα της σχεδίασης, την ενεργή γραμμή παραγωγής και τη δυνατότητα κοινής αξιοποίησης με τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο το συμπέρασμα ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε διαβάσει σωστά την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ναυτικής τεχνολογίας.

Η Belharra αποκτά ευρωπαϊκή βάση χρηστών

Η απόφαση της Σουηδίας έχει και μια δεύτερη διάσταση. Δείχνει ότι οι FDI δεν είναι μια ελληνογαλλική ιδιαιτερότητα, αλλά μια εξαγώγιμη ευρωπαϊκή λύση υψηλών προδιαγραφών. Όσο περισσότερα ναυτικά επιλέγουν την ίδια πλατφόρμα, τόσο περισσότερο ενισχύεται η βιομηχανική και τεχνική της βάση.

Αυτό έχει σημασία για ανταλλακτικά, αναβαθμίσεις λογισμικού, πιστοποιήσεις όπλων, μελλοντική ενσωμάτωση νέων αισθητήρων, τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα κοινών προγραμμάτων.

Η Naval Group είχε ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το σουηδικό ναυπηγείο Oresund Drydocks για ανάπτυξη τοπικής δυνατότητας συντήρησης και υποστήριξης των FDI στη Σουηδία, με στόχο την υψηλή διαθεσιμότητα και τη μακροχρόνια υποστήριξη του στόλου.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, αυτό σημαίνει ότι η ελληνική επένδυση αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Η ύπαρξη ενός ακόμη χρήστη υψηλού επιπέδου μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά περιθώρια ανταλλαγής εμπειρίας, κοινών συμπερασμάτων, τεχνικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ναυτικής τυποποίησης.

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σουηδία θα επιχειρούν με παραλλαγές της ίδιας οικογένειας πλοίων, προσαρμοσμένες στις εθνικές τους ανάγκες, αλλά με κοινή τεχνολογική βάση.

Σε μια εποχή που η Ευρώπη αναζητά κοινές αμυντικές λύσεις και προσπαθεί να ενισχύσει τη δική της βιομηχανική αυτάρκεια, αυτό δεν είναι αμελητέο. Αντίθετα, αποτελεί μια ένδειξη ότι η FDI μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς τύπους φρεγάτας πρώτης γραμμής.

Η Ελλάδα μπήκε νωρίς και κέρδισε χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το στοιχείο της ταχύτητας. Η Σουηδία αναζητούσε άμεση λύση. Η γραμμή παραγωγής της Naval Group στη Λοριάν είναι ενεργή, με πλοία για τη Γαλλία και την Ελλάδα ήδη σε εξέλιξη. Η ίδια η Naval Group έχει αναφέρει ότι οι τέταρτη και πέμπτη γαλλικές FDI, μαζί με τις τέσσερις ελληνικές φρεγάτες, ανεβάζουν τη συνολική παραγωγή της σειράς σε εννέα μονάδες πριν από τη σουηδική επιλογή.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και μια ακόμη επιβεβαίωση της ελληνικής επιλογής. Το Πολεμικό Ναυτικό μπήκε νωρίς στο πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας θέσεις παραγωγής, τεχνολογική πρόσβαση και δυνατότητα παραλαβής σε κρίσιμο χρόνο.

Αν η Ελλάδα είχε περιμένει να ωριμάσει πλήρως το πλοίο στην αγορά, είναι πολύ πιθανό να βρισκόταν σήμερα πίσω από άλλες παραγγελίες, σε μια περίοδο που όλα τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία πιέζονται από την αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η πρόωρη ελληνική απόφαση αποδεικνύεται, εκ των πραγμάτων, στρατηγικά σωστή. Η χώρα δεν μπήκε αργά σε μια κορεσμένη γραμμή παραγωγής.

Μπήκε εγκαίρως, πριν η FDI αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση. Και αυτό έχει τεράστια σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι χρόνοι παράδοσης μεγάλων μονάδων επιφανείας δεν μετρώνται σε μήνες, αλλά σε χρόνια.

Πλατφόρμα με περιθώρια εξέλιξης και αναβάθμισης

Η σουηδική επιλογή δικαιώνει, επίσης, το σκεπτικό ότι η FDI είναι πλοίο με μέλλον αναβαθμίσεων. Η Σουηδία επιδιώκει, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, την ενσωμάτωση εγχώριων οπλικών συστημάτων και σουηδικής τεχνολογίας στις νέες φρεγάτες. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα έχει περιθώρια προσαρμογής και δεν αποτελεί ένα κλειστό γαλλικό προϊόν.

Για την Ελλάδα, που ήδη εξετάζει ή υλοποιεί ενίσχυση της διαμόρφωσης των FDI HN, η ευελιξία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία.

Η απόκτηση της τέταρτης ελληνικής Belharra, του «Θεμιστοκλή», επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα δεν βλέπει το πρόγραμμα ως περιορισμένη προμήθεια, αλλά ως βασικό πυλώνα ανανέωσης του Στόλου. Οι ελληνικές Belharra δεν είναι απλώς αντικαταστάτες παλαιότερων μονάδων.

Το μήνυμα προς την Τουρκία και η αποτρεπτική διάσταση

Η εξέλιξη αυτή έχει και αποτρεπτική σημασία. Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ανανέωση του ελληνικού Στόλου, όπως κατέδειξε η προσπάθεια των γειτόνων να «ακτινογραφήσουν» την φρεγάτα «Κίμων» στην πρόσφατη άσκηση «Καταιγίδα 26», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OnAlert.gr.

Η Ελλάδα αποκτά με τις FDI τη δυνατότητα να προβάλει ναυτική ισχύ σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα, να προστατεύει ομάδες μάχης, να δημιουργεί ζώνες αεράμυνας και να λειτουργεί με τρόπο που δυσκολεύει δραστικά τον αντίπαλο σχεδιασμό. Σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, όπου οι χρόνοι αντίδρασης είναι εξαιρετικά μικροί και η απειλή μπορεί να προέλθει από πολλαπλές κατευθύνσεις, η ύπαρξη πλοίων με τέτοιες δυνατότητες αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα.

Η FDI δεν είναι πανάκεια. Το Πολεμικό Ναυτικό εξακολουθεί να χρειάζεται αριθμούς, υποστήριξη, εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, ενίσχυση ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων, νέα όπλα, drones, ελικόπτερα, δικτυοκεντρική διασύνδεση και επαρκείς διαθεσιμότητες.

Όμως, η FDI αποτελεί το ποιοτικό άλμα που έλειπε. Είναι η φρεγάτα που μπορεί να ηγηθεί ομάδων μάχης, να δημιουργήσει ζώνες αεράμυνας, να λειτουργήσει ως κόμβος πληροφοριών και να προσφέρει στο Επιτελείο τακτική εικόνα και δυνατότητες εμπλοκής σε χρόνο που κάνει τη διαφορά.

«Κίμων», «Φορμίων», «Νέαρχος» και «Θεμιστοκλής»

Η Ελλάδα, με τις φρεγάτες κλάσης «ΚΙΜΩΝ», επενδύει σε πλοία που αλλάζουν την ποιότητα του Στόλου. Η πρώτη ελληνική FDI δεν είναι απλώς μια νέα μονάδα επιφανείας.

Είναι η είσοδος του Πολεμικού Ναυτικού στην εποχή των πλήρως ψηφιακών φρεγατών. Με τους Aster 30, το SeaFire, το SETIS, τις προηγμένες επικοινωνίες, τις δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου και τη συνολική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, η FDI δίνει στο ΠΝ δυνατότητες που μέχρι πρότινος απουσίαζαν από τον Στόλο.

Η απόκτηση της τέταρτης ελληνικής FDI ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική. Δεν πρόκειται για αποσπασματική αγορά, αλλά για επένδυση σε κλάση πλοίων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία επιχειρησιακά και τεχνικά.

Όσο περισσότερα πλοία της ίδιας κλάσης διαθέτει ένα ναυτικό, τόσο καλύτερα μπορεί να οργανώσει εκπαίδευση, υποστήριξη, ανταλλακτικά, πληρώματα, τεχνική γνώση και μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Η σουηδική απόφαση προσθέτει μια ακόμη παράμετρο. Η ελληνική κλάση «Κίμων» δεν θα αποτελεί πλέον έναν περιορισμένο στόλο φρεγατών σε εθνικό επίπεδο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας πλοίων.

Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και ενισχύει την προοπτική του σε βάθος δεκαετιών.

Η στρατηγική αξία της έγκαιρης επιλογής

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα κινήθηκε εγκαίρως. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη ξαναχτίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, οι γραμμές παραγωγής γεμίζουν, οι χρόνοι παράδοσης μεγαλώνουν και η ζήτηση για προηγμένα πλοία αυξάνεται.

Η Σουηδία ήρθε τώρα να προστεθεί σε αυτή τη δυναμική, επιβεβαιώνοντας ότι οι χώρες που αντιλαμβάνονται εγκαίρως τις νέες απειλές στρέφονται σε φρεγάτες με ισχυρή αεράμυνα, ψηφιακή αρχιτεκτονική και δυνατότητα ένταξης σε συμμαχικά δίκτυα επιχειρήσεων.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν περίμενε να δει τι θα κάνουν οι άλλοι. Επέλεξε νωρίς. Και αυτό, σε αμυντικά προγράμματα τέτοιου μεγέθους, έχει τεράστια σημασία.

Η έγκαιρη επιλογή δεν έδωσε μόνο προτεραιότητα στην παραγωγή. Έδωσε χρόνο στα πληρώματα να εκπαιδευτούν, στα επιτελεία να προσαρμόσουν δόγματα, στην τεχνική βάση να οργανωθεί και στον Στόλο να περάσει σταδιακά σε νέα φιλοσοφία επιχειρήσεων.

Η ευρωπαϊκή επιβεβαίωση μιας ελληνικής επιλογής

Η απόφαση της Σουηδίας έρχεται, λοιπόν, να δικαιώσει το Ναυτικό Επιτελείο. Δικαιώνει την επιλογή της έγκαιρης συμμετοχής σε ένα νέο πρόγραμμα. Δικαιώνει την επένδυση σε αισθητήρες και όπλα αντί για απλή αύξηση εκτοπίσματος.

Δικαιώνει τη λογική ότι το Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να αποκτήσει πλοία που να μπορούν να σταθούν σε περιβάλλον κορεσμού, ηλεκτρονικού πολέμου και πυραυλικών απειλών.

Και πάνω απ’ όλα δικαιώνει την απόφαση να επιλεγεί μια φρεγάτα που, όταν η Ελλάδα την επέλεξε, βρισκόταν ακόμη στην αρχή της επιχειρησιακής της διαδρομής και είχε ως βασικό χρήστη μόνο την κατασκευάστρια χώρα.

Πλέον, η ίδια φρεγάτα μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς. Η Σουηδία, με την επιλογή της, επιβεβαιώνει ότι η FDI δεν είναι απλώς ένα γαλλικό πρόγραμμα. Είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση στις νέες ναυτικές απειλές.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς