Βασιλιάς Κάρολος: Ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία ανακοίνωσε κατά λάθος ότι πέθανε – Ζήτησε συγγνώμη

Ο βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ακροατές του «για την αναστάτωση που προκλήθηκε» αφού ανακοίνωσε κατά λάθος την είδηση ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε πεθάνει. Ο σταθμός στη Βρετανία απέδωσε το εξαιρετικά σοβαρό αυτό περιστατικό σε «σφάλμα υπολογιστή».

Το Radio Caroline, που εκπέμπει στα Μίντλαντς και τη νότια Αγγλία, ανακοίνωσε τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου την Τρίτη (19.05.2026), όπως ανέφερε ακροατής στα social media. Σύμφωνα με την περιγραφή του, το κανονικό πρόγραμμα διακόπηκε ξαφνικά και οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι η ροή μεταδίδεται εκτάκτως λόγω του θανάτου του βασιλιά Καρόλου, ενώ ακολούθησε η αναπαραγωγή του εθνικού ύμνου «God Save the King». Ακολούθησε σιωπή για περίπου 15 λεπτά, πριν οι παρουσιαστές επιστρέψουν στον αέρα και ζητήσουν συγγνώμη.

Το λάθος αποδόθηκε σε «σφάλμα υπολογιστή», με τον διευθυντή του σταθμού, Πίτερ Μουρ, να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας τι συνέβη.

Σε ανάρτησή του στη σελίδα του σταθμού στο Facebook, ο Μουρ έγραψε:

«Λόγω σφάλματος υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο “Θάνατος Μονάρχη”, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί, ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου) μεταδόθηκε λανθασμένα ανακοίνωση ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς απεβίωσε. Το Radio Caroline σταμάτησε τη μετάδοση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, γεγονός που μας ειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα.

Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδώσει το Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα της Βασίλισσας και πλέον του Βασιλιά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια. Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Κάτω από την ανάρτηση, πολλοί ακροατές εξέφρασαν την ανακούφισή τους που η είδηση δεν ήταν αληθινή, ενώ άλλοι δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στους παραγωγούς που βρέθηκαν άθελά τους στο επίκεντρο του λάθους.