Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ: Αν επιτεθείτε, ο πόλεμος θα «ξεφύγει» από τη Μέση Ανατολή – Θα σας συντρίψουμε

Μία εύθραυστη κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου 2026 ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, έπειτα από πολεμικές επιχειρήσεις περισσότερο του ενός μηνός που ξεκίνησαν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Επειτα από έναν κύκλο άκαρπων διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ στις 11 Απριλίου, οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μέσω του Πακιστάν, παραπαίουν εδώ και έναν μήνα αφού και οι δύο πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό έχει επιτρέψει στις δύο πλευρές να κλιμακώνουν την ρητορική τους και να εξαπολύουν απειλές, κάτι που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έκαναν και σήμερα (20.05.2026) αφού υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο «πέραν της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τους επιτεθούν εκ νέου.

«Αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», προειδοποιούν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους, το Sepah News.

«Δυο, τρεις μέρες…»

«Ο αμερικανοσιωνιστικός εχθρός (…) πρέπει να γνωρίζει ότι, παρά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον μας με όλο το δυναμικό δύο στρατών, των πιο ακριβών στρατών στον κόσμο, εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το σύνολο της δύναμης της Ισλαμικής Επανάστασης», προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες (19..05.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και πάλι με επίθεση κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόσθεσε δε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειασθεί να επαναλάβει τις εχθροπραξίες.

Είπε ότι δίνει στην Τεχεράνη «δύο ή τρεις ημέρες, ίσως μέχρι τη Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάπου εκεί, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας…».

Η Ουάσινγκτον πάντως διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος, παρά ταύτα, συνεχίζεται. «Υπάρχουν πολλά πηγαινέλα» με την ιρανική πλευρά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνοντας λόγο για «θετική πρόοδο».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε από την πλευρά του ότι «η επιστροφή του πολέμου θα επεφύλασσε πολύ περισσότερες εκπλήξεις» εκ μέρους της Τεχεράνης.

Σε μία ένδειξη ότι στα παρασκήνια συνεχίζεται ο διάλογος, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται σήμερα (20.05.2206) στην Τεχεράνη για να συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ιρανικής ηγεσίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Irna.