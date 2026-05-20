Γερμανία: Ένα ζευγάρι συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας

Οι ύποπτοι έβαζαν στο στόχαστρο καθηγητές της αεροδιαστημικής μηχανικής, της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης
Γερμανός αστυνομικός ειδικών επιχειρήσεων / REUTERS / Thilo Schmuelgen / File photo
Νέα υπόθεση κατασκοπείας αποκαλύφθηκε στην Γερμανία, με ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Μόναχο, αμφότεροι Γερμανοί πολίτες, που κατηγορούνται ότι εξυπηρετούσαν συμφέροντα της Κίνας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20.05.2026)  το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, που έχει έδρα την Καρλσρούη.

Το ζευγάρι φέρεται ότι αποκατέστησε επαφές με πολυάριθμους επιστήμονες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα στην Γερμανία σε μια προσπάθεια να αποκτήσει «επιστημονικές πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία που μπορεί να έχει στρατιωτικές εφαρμογές», με στόχο να τα μεταφέρει στην Κίνα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ύποπτοι στοχοθέτησαν καθηγητές στους τομείς της αεροδιαστημικής μηχανικής, της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν πλησίαζαν ακαδημαϊκούς, οι δύο ύποπτοι εμφανίζονταν άλλοτε ως διερμηνείς και άλλοτε ως εργαζόμενοι σε μια αυτοκινητοβιομηχανία.

«Μερικοί επιστήμονες δελεάσθηκαν με το πρόσχημα ότι θα έδιναν διαλέξεις επί πληρωμή στην Κίνα σε πολιτικό ακροατήριο», δήλωσαν οι εισαγγελείς. «Στην πραγματικότητα, αυτές οι διαλέξεις κοινοποιούνταν στη συνέχεια σε μέλη κρατικών εταιρειών του αμυντικού τομέα».

Οι δύο ύποπτοι πρόκειται να εμφανισθούν αργότερα σήμερα ενώπιον γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι αστυνομικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν ταυτοχρόνως στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας, του Βερολίνου, του Βραδεμβούργου, της Κάτω Σαξονίας και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εντούτοις οι επιχειρήσεις αυτές αφορούσαν προσέγγιση μαρτύρων και όχι την καταδίωξη επιπλέον υπόπτων.

Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων.

