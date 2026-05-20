Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ρωσία και Λευκορωσία ευθύνονται για τα περιστατικά με drones που απειλούν την ασφάλειά μας

«Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη» τόνισε στη συνέχεια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι εντάσεις στις χώρες της Βαλτικής τις τελευταίες ημέρες, λόγω ύποπτων drones τα οποία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο τους, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να καταγγέλλει την Ρωσία ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και στη Λευκορωσία για τα περιστατικά με drones που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου στις χώρες της Βαλτικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ,» η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι «οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας ότι «μια απειλή κατά ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης».

Η ίδια σημείωσε ότι «η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πτέρυγα».

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας στην ΕΕ και του ΝΑΤΟ για περιστατικά drones, ηλεκτρονικών παρεμβολών και υβριδικών απειλών στην περιοχή της Βαλτικής, εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία και των ουκρανικών επιθέσεων με μεγάλου βεληνεκούς drones, κατά ρωσικών στόχων, σε περιοχές κοντά στην Βαλτική.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλεια και την αμυντική ετοιμότητα της ανατολικής της πτέρυγας.

