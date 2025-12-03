Ακυρώθηκε η συνάντηση Ζελένσκι, Γουίτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα στις Βρυξέλλες η προγραμματισμένη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς ακυρώθηκε.

Οπως αναφέρει η Kyiv Post, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο, ενώ το Κρεμλίνο με τη σειρά του να ισχυρίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον, Άλεξ Ραούφογλου, «η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώθηκε» και σημείωσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα – μια δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά. Ο λόγος της ακύρωσης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Η πλευρά της Ρωσίας πάντως είχε υποστηρίξει στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν πρόκειται να κάνει κανέναν συμβιβασμό στα εδάφη που ήδη έχει κατακτήσει η Μόσχα στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο NBC News ότι υπήρχαν τρεις αδιαπραγμάτευτοι πυλώνες για τη Μόσχα: «το έδαφος του Ντονμπάς», οι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και η δυτική αναγνώριση των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας.

Ο Ουσάκοφ υποστηρίζει ότι το εδαφικό παραμένει «το πιο σημαντικό» ζήτημα: «Ορισμένες αμερικανικές εξελίξεις φαίνονται λίγο πολύ αποδεκτές… Ορισμένες διατυπώσεις δεν μας ταιριάζουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούτιν άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει για περισσότερο από μία ώρα, ενώ ο ίδιος εκφώνησε ομιλία στην οποία δήλωνε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο με την Ευρώπη σε περίπτωση πρόκλησης.

Όσον αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Ρούμπιο είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος μετά από 10 μήνες εμπλοκής, αλλά το τέλος δεν διαφαίνεται ακόμη. «Έχουμε πλησιάσει, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί… Μόνο ο Πούτιν μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο από ρωσικής πλευράς».