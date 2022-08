Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα Αϊμάν Αλ Ζαουάχρι έπεσε νεκρός από δύο πυραύλους που έπληξαν το σπίτι του στην Καμπούλ ένα χτύπημα που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση και που έγινε με χειρουργική ακρίβεια. Και αυτό γιατί το κτίριο δεν φέρει ίχνη έκρηξης και κανείς άλλος από όσοι ήταν μέσα δεν τραυματίσθηκε κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αυξάνουν την πιθανότητα οι ΗΠΑ να έκαναν χρήση του Hellfire R9X, πυραύλου που είναι εξοπλισμένος με έξι λάμες σε μορφή ξυραφιού, που πλήττει τον στόχο χωρίς να εκρήγνυται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η χρήση του Hellfire R9X δεν έχει ποτέ επισήμως αναγνωρισθεί από το αμερικανικό Πεντάγωνο ή την CIA, τους δύο αμερικανικούς θεσμούς που προχωρούν σε στοχευμένες επιθέσεις κατά ηγετικών προσωπικοτήτων του εξτρεμιστικού κινήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ύπαρξή του αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο 2017, όταν ανώτατος αξιωματούχος της Αλ Κάιντα, ο Αμπού αλ- Χαΐρ αλ-Μάσρι, σκοτώθηκε σε επιδρομή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) κατά την μετακίνησή του με αυτοκίνητο στην Συρία.

Οι φωτογραφίες από εκείνο το περιστατικό δείχνουν μία μεγάλη οπή στην οροφή του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό του οχήματος, οι επιβαίνοντες στο οποίο διαμελίσθηκαν. Αλλά το μπροστινό και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έμοιαζαν ανέπαφα.

Εκτοτε, εκδηλώθηκαν και άλλες στοχευμένες επιθέσεις με ανάλογα αποτελέσματα.

Μέχρι τότε, οι πύραυλοι Hellfire εκτοξεύονταν από ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ήταν γνωστοί για την ισχυρές εκρήξεις τους και την πρόκληση παράπλευρων απωλειών.

Το νέο μυστηριώδες όπλο που χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς έχει την ονομασία Flying Ginsu (ιπτάμενο Ginsu), από μία διάσημη τηλεοπτική διαφήμιση της δεκαετίας του 1980 για τα ιαπωνικά μαχαίρια κουζίνας της μάρκας Ginsu, που μπορούσαν να κόψουν αλουμίνιο παραμένοντας κοφτερά.

Επονομαζόμενος επίσης «βόμβα νίντζα», ο πύραυλος έχει γίνει το όπλο για τη εξόντωση των ηγετών τζιχαντιστικών οργανώσεων, με την αποφυγή παράπλευρων απωλειών μεταξύ αμάχων.

Αυτό μάλλον έγινε στην Καμπούλ με τον Ζαουάχρι.

Το πρωί της Κυριακής 31 Ιουλίου, ο Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του, όταν αμερικανικό drone εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire, δήλωσε στους δημοσιογράφους αμερικανός αξιωματούχος.

#CIA_drone_kill_program



منزل زعيم تنظيم القاعدة ايمن ألظواهرى الذى اغتالته طائرة درون بدون طيار مساء امس

The House of Al Qaeda Head Emir Ayman Al-Zawahiri that was targeted by a US drone strike in Afghanistan#AlQaeda #Zawahiri pic.twitter.com/wTfwSfl1Ag